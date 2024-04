Nel pomeriggio di oggi, martedì 30 aprile, una squadra dei Vigili di Saluzzo è intervenuta in via San Lorenzo, zona Castiglia, per liberare un capriolo rimasto incastrato in una recinzione. L’allarme è scattato poco dopo le 16. Un’oretta dopo i Vigili del Fuoco hanno potuto rimettere l’animale in libertà.