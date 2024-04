A Fossano arriva il Giro d'Italia e c'è al Fiera di San Giovenale: attenzione a divieti

E’ stata pubblicata nel pomeriggio di lunedi 29 aprile l’articolata ordinanza, firmata dal Comandante della Polizia Locale di Fossano Giacomo Cuniberti, la quale indica le chiusure, gli obblighi e l’organizzazione logistica della città nella giornata del prossimo 6 maggio, con la concomitanza dell’arrivo della terza tappa del Giro d’Italia Novara-Fossano unitamente alla fiera allestita in occasione della Festa Patronale di San Giovenale.

L'ORDINANZA

Le prescrizioni relative ai divieti di transito e di sosta partono dalle ore 19 della domenica 5 maggio e si concludono alle ore 23 del lunedi, con piccole varianti a seconda della via.

Al fine di ovviare alla preclusione dell’accesso veicolare dall’esterno della città sono stati previsti una serie di parcheggi periferici collegati con il centro da sei navette gestite dalla ditta Gunetto, le quali circoleranno approssimativamente dalle ore 10 alle ore 19 del lunedi, suddivise per direzione di ingresso in città, due dalla zona Protezione civile, due da via Cuneo, una da via Torino e una da Cussanio.

PARCHEGGI E VARCHI

I parcheggi, come evidenziato dalla mappa che funge da allegato alla ordinanza, sono ubicati:

Parking A – presso il santuario di Cussanio

Parking B – Presso Via Torino

Parking C – Presso l’area industriale all’intersezione della Statale 28 con la Provinciale 165

Parking D – Presso la ex Bongioanni – incrocio via Bongioanni /via Circonvallazione

Parking E – presso la Caserma di via Cuneo

Parking F – presso la sede della Protezione Civile provinciale

Parking G – presso il cimitero cittadino

Parking H – presso la rotonda di Boschetti

Per la limitazione dell’ingresso veicolare in città sono stati previsti una serie di varchi che verranno gradualmente chiusi a partire dalle ore 5, come quello su via Salita Salice e quello su via Cavour, e fino alle 10,30 quando l’accesso al centro diventerà totalmente vietato, mentre sarà consentita l’uscita dallo stesso da parte dei residenti.

Per quest’ultimo scopo è prevista una via unica e obbligata, che prevede la percorrenza di via Giovanni Bosco, via dell’Annunziata, viale Sacerdote e via Cavour.

Essendo la volata finale del Giro prevista sulla direttrice di Viale Regina Elena, centro nevralgico della manifestazione, l’ordinanza definisce una suddivisione del relativo quartiere in due metà, collocate rispettivamente a nord e a sud del viale stesso.

Il flusso veicolare in uscita dalla prima metà avrà la possibilità abbandonare la città attraverso via Orfanotrofio entro le ore 13, e attraverso via Santa Lucia e via del Lucchetto per tutta la giornata; mentre il flusso dalla zona meridionale potrà defluire da via Narzole, viale Regina e Boschetti fino alle 13, con una preclusione assoluta nelle ore successive e fino alla riapertura generale.

La zona della stazione ferroviaria, avendo una valenza logistica importante, rimarrà a libera circolazione, tranne che per una limitazione dell’accesso da via Torino a partire dalle ore 14.

OSPEDALE ACCESSIBILE E PARCHEGGIO INVALIDI

E’ utile sottolineare che chi ha necessità di recarsi all'ospedale potrà raggiungerlo in piena libertà attraverso il varco di via Cavour, mentre in Piazza Vittorio Veneto verrà allestito un parcheggio di circa venticinque posti riservato ai veicoli provvisti di contrassegno per disabili.

I mezzi dei dipendenti della Balocco avranno accesso e uscita garantiti da via Santa Lucia, mentre i mezzi pesanti potranno raggiungere e lasciare lo stabilimento attraverso via della Repubblica fino alle ore 13.

Il testo integrale dell’ordinanza, utile a verificare le precise prescrizioni per ognuna delle strade cittadine, si può trovare a questo link [ https://albopretorio.sipalinformatica.it/sipal_ap/servlet/GetFile?id=MDAyMTQ4MTAwNDZcNTU1MDA2XE9SRFBPTC5QREY= ]

LA RACCOLTA RIFIUTI

È inoltre utile sottolineare che parallelamente alla ordinanza relativa alla circolazione e sosta dei veicoli, lo CSEA, il consorzio dei rifiuti fossanese, ha comunicato alcune sostanziali modifiche all'ordinaria gestione della raccolta: lunedì 6 maggio infatti non saranno effettuate:

- la raccolta RSU e Plastica della Zona "3"

- la raccolta vegetali della zona "verde"

- la raccolta cartoni davanti agli esercizi commerciali su tutto il territorio.