Ad Alba c'è Vinum: le proposte del Museo Diocesano

Nel mese di maggio il MUDI – Museo Diocesano di Alba è aperto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.

In occasione di Vinum, l’orario di apertura verrà esteso nei seguenti giorni: 1° - 4 – 5 maggio dalle ore 11.00 alle 18.30 con orario continuato.

PROPOSTE PERMANENTI PER LE FAMIGLIE:

Tutti i giorni, negli orari di apertura, visitate il Mudi come un ESPLORATORE DEL TEMPO. Le famiglie che visitano il MUDI possono scoprire antichi reperti romani e medievali con il kit didattico “Esploratori del tempo”.

Nei panni di “piccoli esploratori” e seguendo gli indizi sulla mappa, i bambini potranno visitare il museo giocando e divertendosi come in una “caccia al tesoro”, esplorando i sotterranei della Cattedrale di Alba alla ricerca dei tesori custoditi nel Museo Diocesano: antiche strade, tracce lasciate dai romani e resti della città del passato medievale!

Modalità di visita: in autonomia. All’ingresso richiedi il kit didattico gratuito per le famiglie. Età consigliata: 6 – 12 anni

Tutti i giorni, negli orari di apertura, scoprite la storia del Mudi con i RACCONTI DIGITALI A FUMETTI

Per bambini e ragazzi (ma non solo!) la visita al Mudi diventa più interattiva e divertente con GULP! SPLASH! BANG! Racconti digitali a fumetti!

Non è una tradizionale audioguida, ma brevi video narrati e illustrati dal fumettista Boban Pesov per raccontare in modo semplice la storia della città di Alba. Scansionando i QRcode vicino alle opere del percorso archeologico del Mudi con il proprio smartphone, si potrà viaggiare nel tempo e incontrare animali fantastici, personaggi di epoche lontane e antiche costruzioni.

Modalità di visita: in autonomia. Servizio gratuito tramite connessione alla rete WiFi del Mudi. Per maggiori info: https://www.visitmudi.it/gulp-splash-bang-racconti-digitali-a-fumetti/

Tutti i giorni, negli orari di apertura, LLA SCOPERTA DELLA CITTÁ DI ALBA con il kit ALBA STORY, il tour per famiglie tra le vie del centro storico con una guida illustrata, facilitata ed inclusiva, scoprirai le 11 tappe di maggior interesse storico e artistico della città di Alba. Seguite gli indizi sulla guida e con l’aiuto della mappa potrai scoprire particolari nascosti e tante curiosità sulla nostra città!

Modalità di visita: in autonomia. Il kit guida + mappa è disponibile anche nella versione inglese. Età consigliata: bambini dai 4 ai 7 anni di età. CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO: 5 € kit 1 guida + 1 mappa. DOVE PUOI TROVARE LA GUIDA: al Museo Diocesano, negli orari di apertura. Per info: https://visitmudi.it/visite-e-attivita-per-famiglie/

GLI EVENTI IN PROGRAMMA A MAGGIO:

45 METRI SOPRA ALBA + IL TESORO DELLA CATTEDRALE, Visite guidate sul campanile della Cattedrale e alla Sala del Tesoro del Museo Diocesano di Alba

Mercoledì 1° maggio Turni di visita: h. 15.00 e 17.00

Mercoledì 1° maggio, una doppia proposta di visita guidata vi farà conoscere la storia della Cattedrale di San Lorenzo e il suo patrimonio artistico. La visita guidata sul campanile romanico, fino a 45 metri d’altezza, vi farà scoprire la presenza di due torri campanarie del X e XII secolo. Dopo aver ammirato la città di Alba dall’alto, si scenderà e si proseguirà con la visita alla Sala del Tesoro, uno spazio poco conosciuto che conserva numerosi argenti e paramenti: reliquiari, suppellettili e vesti sacre realizzati in gran parte tra XVII e XX secolo da mastri orafi per lo più torinesi e manifatture locali e d’Oltralpe, testimonianze artistiche di un importante patrimonio della Diocesi albese.

Al termine della visita sarà possibile visitare il percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo che vi permetterà di scoprire importanti testimonianze di epoca romana, medievale, tra cui il selciato del decumano di Alba Pompeia e il fonte battesimale del VI secolo.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE visita guidata al campanile e alla Sala del Tesoro: adulti: 6 €,ridotto dai 6 ai 14 anni: 3 €, under 6 anni e Abbonati Torino Musei: gratuito. In piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Durante la visita verranno creati piccoli gruppi pertanto è obbligatoria la prenotazione.