Doppio podio a Vallelunga per i piloti della Black Racing Squadra Corse

Campagnano di Roma, 26-28 aprile. Round di apertura a dir poco incredibile, quello della Black Racing Squadra Corse di Roccavione, per questa ennesima stagione che ha preso il via sull’autodromo romano “Piero Taruffi” di Vallelunga, dove era di scena la Coppa Italia di Velocità.

A scendere in pista, con i colori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, Elia Mengoni, impegnato nella Dunlop Cup della classe 600 in sella a una Yamaha R6, e Fabio Pozzato, al via della Pirelli Rider classe 1000 con una Yamaha R1, entrambi supportati tecnicamente dalla Penny Racing Service.

Con un meteo tutto sommato clemente, ma con temperature fredde, le prove sono state destinate a trovare il miglior setting delle moto, lavoro capitalizzato nei due turni di qualifiche, che hanno permesso a Mengoni di agguantare la prima fila stagionale con la terza posizione assoluta, mentre Pozzato ha centrato la seconda fila con il sesto tempo.

Un caldo primaverile ha accompagnato le gare domenicali, aperte dalla Dunlop Cup 600. Elia Mengoni (Yamaha), con uno stacco perfetto al via, si porta subito al comando della gara, che terrà per nove delle dieci tornate previste. Una piccola sbavatura alla staccata della Campagnano permette al diretto inseguitore, Gabriele Masarati (Yamaha), di soffiare al pilota maceratese la testa della corsa a cinque curve dalla fine, Elia mantiene comunque la piazza d’onore con un arrivo in volata, davanti a Vincenzo Lagonigro (Ducati).

Anche nella Pirelli Riders 1000, la partenza permette a Fabio Pozzato di portarsi subito a ridosso del gruppo di testa, per iniziare una bella bagarre a tre, durata per tutta la gara. Dopo essere stato in testa per tre giri, anche Pozzato (Yamaha) arriva lungo alla staccata della Campagnano e da leader passa terzo. Un sorpasso all’ultimo giro regala al pilota genovese la seconda posizione assoluta e la leadership del campionato avendo il vincitore, Simone di Marco (Ducati), corso con una Wild Card. Terzo si è classificato Stefano Zago (BMW).

“Sono davvero contento per tutta la squadra - ha riferito il team manager Simone Barale -, perché il round di apertura di stagione porta sempre con sé un po’ di pressione, sia per i piloti, che per i tecnici. Mi dispiace molto per Mengoni perché si meritava davvero la vittoria mentre Pozzato, nonostante qualche noia tecnica durante le prove, ha mantenuto la concentrazione e ci ha regalato una bellissima gara, con la momentanea leadership di campionato. Chiedere di più era impossibile. Grazie davvero a tutti perché abbiamo, insieme, fatto un lavoro incredibile”.

Il prossimo l’appuntamento è fissato per il weekend del 12 giugno, quando si correrà il secondo round sul Circuito Internazionale del Mugello.

