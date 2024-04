Volley A1F. Lorenzo Pintus è il nuovo coach di Cuneo Granda Volley

Cuneo Granda Volley ha definito l’ingaggio del nuovo coach per la prossima stagione di A1: sarà Lorenzo Pintus.

“Pintus ha dimostrato grande talento alla guida di Casalmaggiore quando nella scorsa stagione venne nominato primo allenatore – affermano i co-presidenti Bianco e Manini – adesso può affermare il suo percorso di crescita professionale con la nostra squadra nel massimo campionato di volley femminile.”

“Sono molto contento di essere arrivato a Cuneo e di avere la possibilità di creare insieme un progetto di crescita sportiva - le prime parole in biancorosso del nuovo tecnico - è una fortuna per la città che ha una grande storia pallavolistica poter contare su una dirigenza che ha la forza e la voglia di mantenere viva tale storia e passione.

La mia vita professionale mi lega alle società sempre a lungo termine per avere il tempo di costruire e lasciare qualcosa di concreto, arrivare in questo momento alla Cuneo Granda Volley vuol dire poter partecipare al processo di una nuova costruzione.

Rimanere in A1 è stato un regalo per la città e i suoi tifosi, pertanto chiedo a tutto l’ambiente, staff, città e soprattutto i tifosi di affrontare questa nuova stagione con grande entusiasmo, per costruire insieme una mentalità forte che ci guidi attraverso i momenti difficili ed essere tutti partecipi e orgogliosi di qualcosa di grande in futuro”.