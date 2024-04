Guadagnare con il calcio senza essere sportivi: il progetto di AffiliationBet

Per chi pensa che il calcio faccia guadagnare soltanto gli sportivi e gli addetti del settore, arriva la smentita: con il calcio guadagnano anche gli affiliati.

L’industria dell’iGaming è un settore in grande crescita, perché l’offerta di gioco che propone è ricca di titoli interessanti e di qualità. A dominare il settore ci sono i casinò online, con giochi come il poker, il bingo e le scommesse sportive tra quelli che coinvolgono un pubblico più vasto.

La popolarità dell’intero comparto del gambling ha permesso la nascita dell’affiliation betting, una nuova realtà che apre grandi prospettive in termini di introiti e di coinvolgimento.

Sono tante, infatti, le persone che scelgono di intraprendere la professione di affiliati betting, al punto da aver segnato l’ascesa del business dell’affiliazione nel gioco online. Fare affiliazione nel settore gambling apre a proficue opportunità lavorative perché, grazie alle tante strategie che nascono da questa professione, derivano grandi soddisfazioni professionali ed economiche.

Se alla crescita delle affiliazioni si associa un altro settore che da sempre detiene il potere in termini di coinvolgimento e di incassi, non possono che nascere grandi progetti. È il caso del mondo del calcio, un comparto attorno al quale girano miliardi di fatturato e che oggi cresce ancora di più con l’affiliazione di Planetwin365 .

Affiliazioni betting nel settore calcistico

Il calcio permette di guadagnare cifre consistenti se si sceglie di fare affiliazione con una delle piattaforme più autorevoli in questo campo. Si tratta di, che da alcuni anni primeggia nel settore delleefficacemente supportate dalle scommesse sportive, dal poker online e dai casinò digitali.

Per diventare affiliati di uno dei tanti portali gestiti dai programmi di AffiliationBet non occorre essere degli sportivi, ma chiunque abbia dimestichezza con il mondo del betting può intraprendere questa professione.

Prima di iniziare a fare affiliazioni gambling, bisogna comprendere due importanti questioni che hanno a che fare con la trasparenza e la sicurezza. Che poi sono anche i capi saldi del gioco d’azzardo in Italia regolamentato dallo Stato.

Ogni infrastruttura a norma di legge che si occupa di affiliazioni nel mondo del gambling deve essere assolutamente trasparente. E poiché le affiliazioni si basano su dei calcoli sviluppati dai dati che l’operatore fornisce agli affiliate manager, chi fa affiliate marketing nel settore del betting non può non lavorare con trasparenza. Anche perché quei dati, che sono stati certificati dal bookmaker e non sono modificabili in alcun modo, vengono rielaborati e i profitti vengono distribuiti sulla filiera gambling.

Ognuno di questi elementi contribuisce alla fama, del tutto veritiera, di settore sicuro e affidabile che sta dietro all’affiliation betting. Fama confermata dal fatto che un affiliate manager serio e professionale sceglie di lavorare soltanto con operatori di gioco che hanno ottenuto la regolare concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), e cioè l’organo che si occupa di regolamentare e monitorare il settore del gambling. Gli operatori del gioco legale danno la garanzia agli affiliati che la gestione delle campagne di scommesse sportive, casinò online e poker sia affidata ai migliori deal che danno pregio al mercato.

Perché scegliere AffiliationBet

Fare affiliazioni con chi ha molta esperienza nel settore del gambling è importante per ottimizzare i flussi di lavoro, per personalizzare la propria offerta e per gestire al meglio la raccolta di gioco, contando su un network di affiliazioni per gambling, poker online, e-wallet e scommesse sportive di calcio. Gli affiliati che si affidano a AffiliationBet riescono a incrementare le interazioni, da cui ricevono guadagni con commissioni precise, rapide e puntuali. Se poi le campagne pubblicitarie sono mirate, sarà più facile convertire il traffico e acquisire più clienti.

Inoltre, i programmi di affiliazione AffiliationBet prevedono un’analisi aggiornata sull’ammontare dei depositi, delle commissioni e delle entrate, necessaria agli affiliati per fare il punto della situazione e adeguare le strategie di marketing al proprio percorso di lavoro.