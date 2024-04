La magia dei profumi al Castello Della Rovere di Vinovo

A Vinovo, nel Salone delle Feste del Castello Della Rovere, si svolge il primo dei “Venerdì delle Magie”. L’argomento della serata è “La Magia dei Profumi”: un argomento affascinante del quali saranno spiegati i presupposti teorici e l’applicazione pratica.

L’insegnante, assieme a suoi assistenti, guiderà alla scoperta del misterioso potere dei profumi, capace di agire nei modi più diversi sulla sfera emozionale.

I partecipanti all’incontro saranno avvolti dagli inebrianti aromi di incensi, resine e oli essenziali. Verrà insegnato come classificare i profumi in base alla loro origine e al loro uso secondo la tradizione magica. Sarà poi mostrata la realizzazione di unguenti, balsami, sfumini.

Verranno infine spiegati gli usi pratici di quei prodotti in base alle corrispondenze planetarie e astrali, in modo da sapere preparare, conservare e scegliere il profumo giusto per canalizzare l’energia necessaria in ogni occasione.

Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di portarsi a casa un’ampollina con la “mistura magica” che avranno preparato durante la lezione.

Al Festival delle Magie si collegano tre mostre allestite nel Castello fino al 2 giugno:

“Ab Ovo. Luci, Misteri e Alchimie”, un’immersione nel mondo mistico e magico delle uova, dall’antichità ai nostri giorni.

“Ov-Azioni. La creatività delle donne”, dodici Artiste provenienti da varie regioni italiane esprimono i misteri della femminilità (inaugurazione sabato 4 maggio).

“Il mondo mitomagico di Mario Zanoni”, una selezione di spettacolari opere in terracotta del Maestro lughese ci trasporta nel mondo oscuro e affascinante dei miti greci.

INFORMAZIONI:

Costo di partecipazione: € 18

Prenotazioni: Matteo Cacia, 339 8414692