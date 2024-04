Sinner contro Khachanov oggi, come vedere ottavi Madrid in tv e streaming

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid oggi, 30 aprile, salvo sorprese. L'azzurro, numero 2 del mondo e prima testa di serie, al terzo turno batte in 2 set il russo Pavel Kotov per 6-2, 7-5. Il 22enne altoatesino completa la missione nonostante un problema all'anca destra che mette in discussione, almeno in parte, la presenza in campo oggi. "Ho faticato un po' per l'anca destra. Stiamo cercando una soluzione, non penso sia nulla di serio", le parole di Sinner dopo la vittoria contro Kotov. "A volte mi sento come mi sono sentito oggi (ieri, ndr), altre volte va un po' meglio. Ho un'ottima squadra alle spalle, cercheremo di preparare il mio fisico per domani (oggi, ndr). Decideremo domani cos'è meglio per me e per il mio corpo", dice senza escludere, in teoria, decisioni a sorpresa.

La sfida con Khachanov è la quarta in programma sul campo Arantxa Sanchez. Sinner, quindi, scenderebbe in campo presumibilmente non prima delle 18 per il match contro la testa di serie numero 16. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Tennis e su Now, nonché sull'app Sky Go. L'azzurro conduce 3-1 nei confronti diretti contro il russo, che si è aggiudicato il primo duello nel 2020 sul cemento dell'US Open. Sinner ha vinto nel 2021 sul cemento. Quest'anno, ha dominato in 3 set negli ottavi di finale degli Australian Open.