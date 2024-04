Tajani “Giusto candidarsi a Europee, metto a servizio la mia esperienza”

ROMA (ITALPRESS) - "Solo Salvini non si è candidato. Per me è giusto farlo, perchè è il primo appuntamento elettorale senza il nostro leader e poi sono il politico che ha piu esperienza nel Parlamento Europeo e credo di poter dare un contributo mettendola sul tavolo". Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenuto a Cartabianca su Rete4. "Servono riforme come l'elezione diretta del presidente della Commissione Europea e una riforma che porti poi ad avere una difesa europea. Io voglio far parlare delle cose concrete, compresa la salute. Se eletto non andro perchè sceglierò l'Italia? Essendo Ministro degli Esteri la mia presenza sarà comunque costante". Sulla candidatura con la Lega del Generale Roberto Vannacci; "Se avessi condiviso le sue idee gli avrei chiesto di candidarsi per Forza Italia. Non mi piace quello che dice, un militare deve fare il militare, non può quando è in servizio prendere una posizione politica. Candidarsi va bene, ma poi non può piu tornare indietro, è una questione di principio". Sulla candidatura di Ilaria Salis con Avs: "C'è un processo, mi auguro che venga assolta perchè sono un garantista, l'abbiamo seguita per la sua vicenda, per l'assistenza in carcere, abbiamo protestato per il trattamento che ha ricevuto. La candidatura è una sua libera scelta, io credo che politicizzare il caso non convenga, ma siamo in democrazia".- Foto: Agenzia Fotogramma - (ITALPRESS).