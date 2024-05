A Scarnafigi sono iniziati i lavori di riqualificazione della chiesa

A Scarnafigi sono cominciati i lavori di riqualificazione della Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta di piazza Parrocchia 5.

L'intervento di restauro conservativo, in collaborazione con la soprintendenza delle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, è realizzato con il contributo dell'8 per mille alla Chiesa cattolica e fondi propri dell'ente per una spesa totale di 207.809 euro. I lavori vengono realizzati dalla ditta EFFE EFFE di Envie sotto il coordinamento dell'architetto Mario Brunetti di Villanova Solaro.