Ospedale di Cuneo: nuova valutazione degli advisor sul progetto aggiornato

Nella serata del 30 aprile, come da cronoprogramma, INC ha inviato il progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato del nuovo ospedale di Cuneo, accogliendo tutte le osservazioni e le richieste emerse in sede di conferenza premiliminare dei servizi. L'iter sta quindi procedendo.

Se tutto andrà come da programma, il nuovo ospedale, 200 mila metri quadri di superficie, di cui 160 di area sanitari e i restanti adibiti ad aree verdi e parcheggi, efficiente a livello energetico grazie ai pannelli solari e ad un impianto di cogenerazione, sarà pronto nel 2031.

Nei prossimi giorni il progetto, composto da oltre 200 allegati, verrà inviato agli advisor per le verifiche necessarie, sia in ambito economico finanziario che in ambito tecnico.

Entro il mese di maggio tutta la documentazione verrà poi trasmessa alla Regione per la richiesta di parere vincolante, atteso entro il prossimo mese di luglio.

L'azienda ospedaliera sta lavorando a testa bassa per questo importantissimo progetto per la città. Il Comune di Cuneo dovrà occuparsi della parte di programmazione territoriale, per creare attorno al nosocomio viabilità e servizi.