Le 6 migliori mete per viaggiare low cost nel 2024: guide e consigli utili

Quali sono le migliori mete per viaggiare low cost nel 2024? Tra i consigli per viaggiare spendendo poco, il suggerimento che ci sentiamo di dare è di prenotare sempre in anticipo, anche nelle mete più blasonate, così da trovare l’alloggio più economico in tempo. E le destinazioni? Su Viaggify è possibile approfondire tante mete di viaggio: vi anticipiamo le città da prendere in considerazione per il 2024.

Matera

È conosciuta come la, ed è una meraviglia (a dir poco). Nominata, visitare Matera non è affatto impossibile, considerando che ci sono moltidove poter prenotare. Tra l’altro, la città propone numerose attività e iniziative gratuite: passeggiare ammirando i Sassi, in effetti, è gratis (e per fortuna). Anche le visite alle Chiese Rupestri lo sono, e le numerose trattorie danno l’opportunità disenza spendere molto. Pianificare un viaggio a Matera è un’ottima idea, ma non perdete in alcun modo il Belvedere di Piazzetta Pascoli: toglie il fiato.

Palermo

Rimaniamo al Sud, ma “voliamo” in Sicilia, l’isola bella e allegra:è il capoluogo e, nonostante sia una città trafficatissima, è possibile risparmiare con uno dei. Lenon mancano anche qui, e tra queste citiamo la visita al Duomo, il Palazzo dei Normanni e la Fontana Pretoria. Sul cibo, Palermo è imbattibile:, tra colori e sapori, si può davvero mangiare di tutto spendendo una cifra irrisoria (considerando soprattutto la bontà delle materie prime), come arancine, pane e panelle, pane ca meusa (con la milza) e tante altre prelibatezze, tra cui pesce appena pescato.

Napoli

Tra lenon si può non citare. E, sì, è possibile ammirarla in modo assolutamente low cost! Oltre ad essere la terza città più grande d’Italia, Napoli è “mille culure”, e la vivacità dei suoi quartieri porta i turisti a esplorare il centro storico, così come i luoghi iconici. Quali? Nelun itinerario tra il Duomo, Spaccanapoli e i Quartieri Spagnoli, con una visita nella famosa Via San Gregorio Armeno, ovvero la, a dir poco suggestiva durante il periodo natalizio. Consigliamo anche di fare una passeggiata al Lungomare, Castel dell'Ovo e vedere il Vomero.

Bari

Passiamo ora al capoluogo della Puglia, ovvero, città portuale con un centro storico medioevale. Anche in questo caso si possono ottimizzare i costi di visita prenotando uno dei tanti voli low cost e scegliendo una soluzione economica per l’alloggio, come un B&B. “”, questo antico proverbio spiega la bellezza di passeggiare in questa città, e tra le attrazioni citiamo la Chiesa di San Nicola, il castello Svevo-Normanno e Bari Vecchia. Il plus? Assaggiare assolutamente la focaccia barese, che costa poco ed è buonissima.

Bologna

Città universitaria, conosciuta come “la dotta, la grassa e la rossa”, Bologna il capoluogo dell’Emilia Romagna e, sì, rientra tra le. Amatissima per la sua gastronomia e per la cucina tipica, è impossibile non provare le tagliatelle al ragù bolognese o i tortellini in brodo. Le numerose trattorie propongono spesso menù degustazioni dai costi non proprio folli. Da visitare, invece, consigliamo le Due Torri, Piazza Maggiore e la Basilica di San Petronio.

Firenze

C’è una città che ha un, ed è Firenze, tanto “piccina”, come direbbero i fiorentini, quanto eccelsa in ogni aspetto, dall’arte alla cucina. Del resto, è la culla del Rinascimento, e passeggiare per le sue vie dà l’occasione di ammirare un museo a cielo aperto: il Duomo, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria. Per risparmiare sui costi e organizzare un viaggio a Firenze, diamo il consiglio di prenotare in un ostello o in un B&B: sono sempre le opzioni più vantaggiose. Alloggiando in una struttura adiacente al centro, non c’è il bisogno di spendere molto per i mezzi di trasporto, che sono eccellenti.