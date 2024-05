"Paesaggi accaduti": a Cuneo la mostra dell'artista visivo Carlo Cavallo

Sabato 4 maggio 2024 presso la Sala del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7h a Cuneo, si inaugura la mostra PAESAGGI ACCADUTI di Carlo Cavallo, artista visivo poliedrico che utilizza diversi mezzi, dalla pittura alla fotografia, dal disegno al video, dall’installazione alla parola. La mostra presenta le sue ultime produzioni: due serie di lavori su carta, i "Paesaggi accaduti" e le "Probabilità", oltre ad una terza serie in tecnica mista su tela "Lento rimarginare".

Le aperture saranno al venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 alle 20:00 fino al 26 maggio con ingresso libero.

L'esposizione si avvale di un soundscape della compositrice elettroacustica Cristina Mercuri, che ha inoltre realizzato con Carlo Cavallo la terza parte della mostra, un' installazione sonorovisiva intitolata DISTORSIONI.

Tutta l'esposizione è introdotta, nell'ingresso al piano terra, da un'altra installazione su un concept di Gianluca Verlingieri e dalla stessa Mercuri, con il sound design affidato agli studenti di METS-Conservatorio di Cuneo (Christian Drago, Davide Giordano, Matteo Grosso, Daniel Kulari, Pietro Selvaggi e Giacomo Leonardo Squillari).

In un dinamico gioco di rimandi, i versi poetici di Carlo Cavallo che accompagnano i suoi Paesaggi Accaduti nel salone sottostante, saranno anticipati in questo prologo sonoro, a loro volta ripensati in suoni vocali che rimodellano come materia sonora viva la parola poetica.

Il prologo della mostra è frutto di un workshop svoltosi nel mese di Aprile al Conservatorio Ghedini, durante il quale Cristina Mercuri e Carlo Cavallo hanno lavorato a stretto contatto con gli studenti e con il coordinatore METS Gianluca Verlingieri, segnando l’inizio della collaborazione tra il METS e L’Atelier, laboratorio monregalese di creazione musicale fondato dalla stessa Mercuri, che si è laureata con lode in Composizione e Sound Design nel Conservatorio cuneese nel 2023.