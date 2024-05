Settimane estive 2024 all'Associazione Ippica La Ginestra-Cherasco: divertimento e formazione per i bambini

L'Associazione Ippica La Ginestra-Cherasco organizza anche quest'anno le Settimane Estive 2024, un'occasione unica per far divertire i bambini in un ambiente sano e sicuro, a contatto con la natura e con i cavalli.

Le settimane estive si terranno dal 10 giugno al 5 luglio, con la possibilità per ragazzi/e di età :

06-12 anni

Il programma delle settimane estive prevede:

Cavalli e Natura : Giochi a cavallo, passeggiate nei boschi, attività nella scuderia per conoscere da vicino i cavalli e prendersi cura di loro, per un'immersione totale nella bellezza della natura e nel rispetto degli animali.

: Giochi a cavallo, passeggiate nei boschi, attività nella scuderia per conoscere da vicino i cavalli e prendersi cura di loro, per un'immersione totale nella bellezza della natura e nel rispetto degli animali. Attività didattiche : aiuto compiti, lezioni di inglese

: aiuto compiti, lezioni di inglese Uso giornaliero della piscina

La quota per la partecipazione alle settimane estive include:

Tutte le attività

Il pranzo

Spuntini e merenda

I prezzi:

1 settimana: 210,00 euro

210,00 euro 2 settimane: 390,00 euro

390,00 euro 3 settimane: 550,00 euro

550,00 euro 4 settimane: 700,00 euro

Sconto del 5% per fratelli, sorelle e cugini.

Per informazioni e iscrizioni:

Telefono: 330 667562 / 366 5300464

Email: info@agriturismoisorella.it

L'Associazione Ippica La Ginestra-Cherasco è un'associazione senza scopo di lucro che opera nel territorio di Cherasco per promuovere l'equitazione come attività sportiva, educativa e ricreativa. L'associazione dispone di un centro ippico immerso nel verde, dotato di ampi spazi al coperto e all'aperto, di un maneggio attrezzato e di una piscina.

Le settimane estive dell'Associazione Ippica La Ginestra-Cherasco sono un'occasione unica per far divertire i bambini in un ambiente sano e sicuro, a contatto con la natura e con i cavalli. Le attività proposte sono variegate e adatte a tutte le esigenze, permettendo a bambini e ragazzi di imparare, socializzare e fare nuove amicizie.