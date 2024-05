Il candidato a sindaco di Saluzzo Marco Piccat presenta liste e programma

Il candidato sindaco Marco Piccat è pronto a presentare ufficialmente le sue liste, i suoi candidati e il suo programma per la città di Saluzzo. Un evento che offrirà agli abitanti di Saluzzo l'opportunità di conoscere da vicino le proposte e le persone che si impegnano per il futuro della città.



Data e Luogo: La serata di presentazione si terrà presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, situato in Via Palazzo di Città, 15, questo venerdì 3 maggio alle ore 21.00. L'evento sarà un'occasione unica per tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della nostra comunità.

Le Liste: Le liste che sostengono Marco Piccat sono tre:

Città Attiva

La Saluzzo di Domani

LiberalMente Giovani



Programma della Serata: Durante l'evento, i candidati presenteranno le loro idee e proposte per migliorare la qualità della vita a Saluzzo. Sarà un'occasione per discutere e confrontarsi su temi cruciali per il futuro della città, dall'ambiente all'economia, dalla cultura allo sviluppo sostenibile.



Invito alla Partecipazione: Tutti i cittadini di Saluzzo sono calorosamente invitati a partecipare a questa importante serata. L'impegno civico e la partecipazione attiva sono fondamentali per costruire una comunità più inclusiva, dinamica e prospera.



Contatti: Per ulteriori informazioni e richieste di interviste, contattare le pagine Facebook Marco Piccat Sindaco, LiberalMente Giovani e La Saluzzo di Domani.