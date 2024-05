Il PD di Cuneo: "Serve un chiarimento per capire se si potrà andare avanti con Centro per Cuneo"

Alla vigilia di un importantissimo voto sul bilancio della città, il gruppo consiliare di Centro per Cuneo ha abbandonato l’aula del consiglio comunale in segno di protesta. Il motivo lo ha “spiegato” lo stesso capogruppo nonché consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino: l’intento era “chiarire se l’intera forza di maggioranza approvasse gli ultimi sviluppi sulla questione delle nomine nel CDA della Fondazione CRC”, ha ammesso candidamente nella seduta successiva.

“Come principale gruppo di maggioranza siamo basiti di quanto è successo” - dichiara la segretaria del PD di Cuneo, Erica Cosio – “Il gruppo consiliare di Centro per Cuneo sembra più interessato alle poltrone che al lavoro comune, e del resto non sono mancati episodi incresciosi in questo periodo. Per questo chiediamo che avvenga presto un chiarimento di maggioranza per capire se ci sono le condizioni di andare avanti, come e su quali progettualità. Noi stiamo lavorando nell’interesse della città, e per noi urge cambiare passo e ritrovare un equilibrio più rispettoso del bene comune, mettendo al centro il presente ed il futuro di questa città ed i bisogni dei nostri concittadini” conclude la segretaria del PD di Cuneo, Erica Cosio.