Luca Prato, Giulia Iseppi e Fabio Ferrero nella lista a sostegno di Mottinelli sindaco

La lista “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” conclude la presentazione dei propri candidati al Consiglio Comunale in vista delle prossime elezioni amministrative, arrivando così a 12 candidati, ovvero il numero massimo previsto oltre al candidato sindaco.

Abbiamo considerato necessario dare modo ai cittadini di potersi informare bene sui candidati in campo, crediamo che il dialogo ed il confronto costante con cittadini informati sia una ricchezza da coltivare costantemente.

Luca Prato, 55 anni, svolge da decenni la professione di tecnico radiologo presso l’Ospedale di Ceva. E’ stato commerciante cebano, consigliere comunale di Paroldo, Presidente dell’Ente Manifestazioni di Ceva negli anni ’90 e Direttore Artistico del Teatro Marenco fino a quando è iniziata la nuova gestione. Attualmente è il Direttore Artistico della Compagnia TM protagonista nell’organizzazione dell’’AgriTeatro estivo presso il Campanone e collabora alla realizzazione di diverse stagioni teatrali. “Mi candido nella convinzione di portare avanti un progetto in grado di risollevare la nostra cittadina. Mi candido perché il mio amore per Ceva è ben radicato nell’educazione ricevuta. Mi candido perché credo di poter rappresentare chi è in grado di andare oltre le divisioni politiche ed ideologiche, spinti dalla voglia di curare il bene comune. Mi candido non “contro” qualcosa o qualcuno ma “per” la nostra città.”

Giulia Iseppi, 33 anni, laureata in Lingue e Letterature Moderne comparate. In ambito lavorativo nasce come docente di lingua inglese con esperienze nel sostegno presso Istituti Superiori. La sua formazione continua, declinata in diversi ambiti attinenti l’umano, le ha permesso di lavorare per diversi anni a stretto contatto con gli adolescenti, di incontrarli nelle loro difficoltà e far emergere le loro qualità, restituendo a ciascuno valore, consapevolezza e responsabilità.

Attualmente è Professional Gestalt Counselor, ma il suo lavoro di ricerca è continuo. “L’interesse per le persone mi è sempre appartenuto, così come la curiosità spontanea per la vita e le sue infinite sfumature: fu mio nonno materno a insegnarmi l’arte del collegare e dello stare nel mondo. Sono stati e continuano a essere questi gli apprendimenti cardine che mi muovono e accompagnano nelle mie scelte di formazione e ricerca, passioni che metto a disposizione di me stessa e di Ceva in un’ottica di crescita e fioritura.”

Fabio Ferrero detto Netti, 39 anni nato e cresciuto a Ceva dove abita e si è sposato. Abita con la moglie e due bambini sulla Piana. Grazie alla propria formazione ed al lavoro che svolge, è esperto nel settore delle tecnologie. In ambito professionale ricopre, presso gli uffici di Torino, il ruolo di Manager IT nella trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo. Da anni si impegna per la propria comunità nella realizzazione di eventi ed è da sempre appassionato di sport locale, in particolare pallapugno e calcio. “Pur lavorando, ormai da anni, lontano da Ceva non ho mai messo da parte le mie radici ed ho sempre pensato a questa città come la mia casa. Mi impegno nel partecipare a questo progetto per dare un futuro ai giovani e alle famiglie, affinché l'amore per Ceva possa superare qualsiasi distanza.”