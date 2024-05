Tanti progetti, realizzati e in corso, per rendere le aree montane di Boves sempre più sicure e attrezzate

Negli ultimi anni, l'Amministrazione Comunale di Boves ha intensificato gli interventi nelle zone montane, mirando a migliorare la sicurezza e l'attrattività turistica delle aree escursionistiche. Questo impegno è stato reso possibile grazie alle collaborazioni con istituzioni locali e associazioni del territorio.

Tra gli interventi in corso, spicca il potenziamento della segnaletica e dei sentieri escursionistici, con un progetto da € 43.980 che si aggiunge alla nuova segnaletica per i percorsi del Bisalta Trail (15, 29 e 50 chilometri), frutto della collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'A.S.D. Boves Run.

Altri interventi significativi includono la messa in sicurezza e il miglioramento della pista forestale che parte dal Buscajè e quella che conduce dal Tetto Filibert Soprano al Colle Bercia, oltre al ripristino di un canale di scolo in Via Merlat.

In collaborazione con il Consorzio Irriguo Valle Colla e la Scuola Edile di Cuneo, sono stati installati alcuni barbecue e lampioni ad energia solare presso l'invaso di Via Tetti Molettino e l'area del Buscaje è stata ripulita, riqualificata, dotata di panche, tavoli e cestini per la raccolta dei rifiuti. Due luoghi ideali per momenti di relax e convivialità all'aperto.

Un altro progetto in corso, curato dall'Associazione Ar.Tur e finanziato dalla Fondazione CRC, mira a rivitalizzare le ex scuole elementari in Frazione San Giacomo, tramite un allestimento sulla facciata del fabbricato che ricordi i tragici avvenimenti della Resistenza e la figura della maestra e pittrice partigiana Adriana Filippi.

Non mancano le sfide, come evidenziato da un recente monitoraggio che ha rilevato criticità su un ponte a monte di San Giacomo, richiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza.

Il Consigliere Comunale Gianluca Cavallo si è detto soddisfatto per l'avvio dei lavori della società Oper Fiber per portare internet nelle frazioni sprovviste come Castellar, Mellana, Fontanelle e Roncaia, sottolineando l'importanza dell'accesso alla connettività per l'intera comunità.

Matteo Ravera, vicesindaco e candidato alle prossime elezioni comunali, anticipando alcuni punti del suo programma elettorale, dichiara che "tante sono le idee che abbiamo per il miglioramento delle zone montane. A San Giacomo la tinteggiatura della facciata e la sistemazione di una sala all’interno delle ex scuole, la sistemazione della barriera stradale all’ingresso della frazione e l’ampliamento dell’area picnic al Buscaje. A Castellar bisognerà fare dei ragionamenti con il Comitato sulla pista da ballo, ma anche su una possibile riqualificazione della piazza. Più a valle bisognerà continuare ad investire sull’area attorno all’invaso di Via Tetti Molettino che sempre più è polo attrattivo: giochi bimbi, percorso fitness, arredi. A Rivoira da alcuni mesi stiamo facendo dei ragionamenti sulla riqualificazione della piazza antistante la Chiesa Parrocchiale, un intervento estetico ma che potrebbe anche essere il tassello di una migliore gestione della viabilità frazionale”.

Ravera ha inoltre sottolineato l'importanza di lavorare sulla nuova segnaletica e sulla promozione dei sentieri escursionistici per valorizzare il patrimonio naturale della Valle Colla, rendendo il territorio bovesano sempre più attrattivo per residenti e visitatori.