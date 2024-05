Tennistavolo: incetta di medaglie per l'A4 Verzuolo ai Campionati Italiani Giovanili

Cospicuo bottino di medaglie per i portacolori dell’A4 Verzuolo ai Campionati Italiani Giovanili disputati a Terni dal 25 al 30 aprile.

I giovani atleti verzuolesi hanno infatti conquistato 4 titoli italiani, una medaglia d’argento e ben 6 di bronzo.

Il primo titolo è stato ottenuto nella gara maschile a squadre della categoria Under 17. La formazione verzuolese, guidata da Vasilii Gushchin e composta da Andrea Garello, Jacopo Cipriano e Simone Garello ha raggiunto la finale nella quale ha sconfitto con un perentorio 3 a 0 la compagine del Cral Roma, bissando così il successo già ottenuto l’anno scorso.

Il 2° titolo è arrivato nella gara di doppio maschile Under 17 che ha visto salire sul più alto gradino del podio Simone Garello, in tandem con Davide Simon del Tennistavolo Torino.

Nella stessa gara hanno conquistato la medaglia di bronzo Jacopo Cipriano ed Andrea Garello.

Sempre Simone Garello ha inoltre conquistato la medaglia di bronzo nella gara di doppio misto, disputata in coppia con la torinese Candela Sanchi.

I fratelli Garello si sono poi ben comportati anche nella gara di singolo nella quale sono saliti entrambi sul 3° gradino del podio.

La terza medaglia d’oro è arrivata grazie a Marta, la più giovane della “dinastia Garello”, che, in tandem con la novarese Serena Rossati, ha trionfato nel doppio femminile Under 11.

La stessa gara ha visto salire sul 3° gradino del podio altre due giovanissime promesse del vivaio verzuolese, Giulia Aglì ed Alice Rivoira.

Marta Garello ed Alice Rivoira hanno inoltre conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo anche nella gara di singolo.

Infine il 4° titolo tricolore è stato conquistato nella gara a squadre della categoria Under 11 femminile.

La formazione dell’A4, guidata da Silvia Racca e composta da Giulia Aglì, Marta Garello ed Alice Rivoira, ha superato per 3 a 1 in finale il Castelgoffredo.

Oltre a questi exploit sono altresì da segnalare le buone prestazioni fornite dalla formazione maschile Under 15 (Elia Barbero, Carlo Cesano, Paolo Ponzo), da quella femminile Under 15 (Maddalena Rosso, Carola Tosello) e da quella maschile Under 13 (Ettore Casonato, Nicolò Pittavino) che nella rispettive gare a squadre hanno raggiunto i quarti di finale.