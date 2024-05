Giro-E e Giro d’Italia a Cherasco: percorsi e tratte chiuse al traffico lunedì 6 maggio

Due eventi sportivi di assoluto rilievo nel panorama nazionale delle due ruote: lunedì 6 maggio Cherasco si prepara a vivere la partenza di tappa del Giro-E alla volta di Fossano e accogliere il passaggio della terza frazione del 107° Giro d’Italia, in arrivo da Novara e diretta verso la città degli Acaja.

Le due manifestazioni comporteranno modifiche alla circolazione, sulle tratte di competenza del Comune.

Le prime chiusure interesseranno, dalla sera di domenica 5 maggio, il centro storico: terminata la 131 ^ edizione del Mercatino dell’antiquariato, le vie Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II rimarranno chiuse al traffico per le operazioni di allestimento delle strutture che accoglieranno la partenza del Giro E e il Green fun village. L’interdizione al transito si protrarrà per la giornata di lunedì 6 maggio, fino al termine delle competizioni: dalle 13 entrerà in vigore il divieto di sosta anche in via Salita vecchia e in corso Einaudi.

La partenza della terza tappa del Giro-E, in programma alle 12.55 dalla piazza antistante in Municipio, comporterà ulteriori chiusure: percorsa via Vittorio Emanuele II, i corridori svolteranno, superato l’arco di Porta Narzole, su viale Salmatoris proseguendo su via Roma, quindi su viale Regina Elena e, attraverso via Moglia, si immetteranno sulla provinciale 12 “Fondovalle”, procedendo alla volta delle Langhe. Su queste tratte il divieto di transito scatterà alle 12.55 e si concluderà una volta passati tutti i concorrenti.

Il secondo passaggio della carovana del Giro-E interesserà Cherasco provenendo dalla direttrice di Verduno: dalle 14 sarà vietato il transito sulle vie Pollenzo (troncone della provinciale 7), Stura (sezione della provinciale 661), Salita vecchia e Garibaldi. Rientrati nel centro storico i velocisti percorreranno nuovamente via Vittorio Emanuele II e lasceranno l’abitato passando per corso Einaudi. Uscita dal concentrico la corsa ciclistica si dirigerà su Fossano, passando per la provinciale 242 attraverso le frazioni San Giovanni e Sant’Antonino.

Sullo stesso itinerario transiteranno, attorno alle 16.30, anche i professionisti impegnati nella terza tappa del Giro d’Italia: i corridori attraverseranno il centro storico della Città delle paci attorno alle 16.30, provenienti da Pollenzo, dopo aver affrontato via Salita vecchia, per procedere, attraverso le frazioni San Giovanni e Sant’Antonino, verso Fossano. L’ordinanza di chiusura del percorso di gara sarà valida dalle 14 fino alla conclusione della competizione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando l’ufficio di Polizia locale allo 0172-42.70.80.