La Corte dei Conti al cantiere del tunnel di Tenda, Anas: "Sono verifiche periodiche pianificate"

Nella giornata di ieri, come aveva annunciato Anas nel corso dell'ultima Cig, è stato installato il totem informativo sull'avanzamento dei lavori del tunnel di Tenda. Si trova presso l'ufficio turistico del comune di Limone Piemonte.

L'installazione arriva a due giorni dall'atteso incontro di Fossano, alla presenza del ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e del suo vice Edoardo Rixi, in cui Anas parlerà di “Strade e mobilità, il Piemonte si connette col futuro”.

L'installazione del totem va nella direzione di dare risposta alle richieste di chiarezza e trasparenza da parte del territorio. Si compone di due pannelli informativi con i rendering del ponte di scavalco sul rio della Cà che a breve sarà montato e varato, le immagini del tracciato e alcune foto delle lavorazioni. Di fianco è stata installata una postazione fissa digitale con touch screen dalla quale è possibile accedere alle informazioni sullo stato di avanzamento delle lavorazioni in corso, che saranno aggiornate a cadenza periodica ravvicinata.

Inoltre, sempre nell’ottica del rafforzamento della comunicazione per il territorio, già da alcuni giorni è online il nuovo sito tunneldenda.it con tutte le informazioni, le immagini e i video sull’andamento dei lavori con le relative percentuali di avanzamento.

In attesa del tunnel, a partire dal 1° di giugno la strada dei 46 tornanti tornerà percorribile per la stagione estiva dalle 6 del mattino alle 21. Si tratta di un risultato importante raggiunto in piena collaborazione tra le delegazioni italiana e francese, le rispettive Prefetture, che è frutto anche dell'accelerazione data alle lavorazioni con il forte supporto del Governo e del Vice Ministro Rixi. L’impegno a valutare l’apertura estiva era stato preso nel corso dell’ultima Conferenza Intergovernativa, perché parte del tracciato attraversa infatti un’area ricompresa nel cantiere del tunnel di Tenda.

La conferma è arrivata durante l’ultimo incontro di ieri, durante il quale si è convenuto sulla necessità di consentire il transito su questo tracciato alternativo per dare respiro alle Valli Roya e Vermenagna private del collegamento internazionale.

Anas chiarisce anche le voci di un sopralluogo della Corte dei Conti nel cantiere del tunnel di Tenda, confermando che la visita ci sarà il prossimo 3 maggio, giorno anche della visita di Salvini, e che questa "si inserisce nella pianificazione degli interventi di audit che la Magistratura contabile esegue periodicamente su alcune infrastrutture in realizzazione. Come in questo caso, il controllo può avvenire anche in corso di svolgimento dei lavori. Anas ha sempre eseguito tutte le attività nella massima trasparenza e chiaramente sarà fornita all’Organismo la consueta collaborazione".