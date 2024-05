Coppa Italia A2M Volley. Porto Viro-Cuneo 3-1, Battocchio: "Loro nettamente superiori in tutto" (VIDEO)

Viso tirato, parole "tecniche" per Matteo Battocchio, chiamato a fine partita a commentare l'ennesima sconfitta della sua squadra contro Porto Viro. Un'altra di quelle che bruciano e fanno davvero male.

Sa bene il coach di Cuneo che la sua Società ci tiene tantissimo a raggiungere la Final Four di Coppa Italia che organizzerà proprio nel palasport di casa, e per questo il ko contro i veneti gli pesa doppio.

Forse, però, a farlo riflettere (e preoccupare) è la disarmante inferiorità fin qui dimostrata dai suoi ragazzi di fronte al medesimo avversario: "In questo momento loro ci sono nettamente superiori sotto quasi tutti gli aspetti - dice schiettamente - vanno al doppio della nostra velocità, difendono tantissimo, ricevono molto bene e se noi facciamo 13 errori in attacco di cui 12 in tre set diventa complicato".

Poi analizza la partita da punto di vista tecnico: "Il rammarico è giocare punto a punto, ma quando prendiamo un break andiamo in difficoltà e non riusciamo più a recuperarlo. Di buono teniamo i 7 muri punti, ma servirà un altro tipo di partita se vogliamo ribaltare la situazione"