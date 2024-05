Volley A2M. Cuneo tenta l'assalto alla Final Four di Coppa Italia: stasera in campo a Porto Viro

Cuneo Volley tenta l'assalto alla Final Four di Coppa Italia, che la società organizzerà nel fine settimana dell'11-12 maggio al palasport di San Rocco Castagnaretta.

Un appuntamento al quale i dirigenti piemontesi tengono tantissimo e per il quale stanno mettendo in campo ogni sforzo. Esattamente quel che è richiesto di fare alla squadra.

La Puliservice Acqua S.Bernardo, dopo aver eliminato in due incontri Pineto negli ottavi, oggi pomeriggio (ore 19) è chiamata all'esame Porto Viro. Negli occhi di Botto e compagni è ancora viva la scottante eliminazione dai playoff promozione proprio per mano dei veneti. Auspicabile non lo sia anche nella testa.

Saranno chiamati ad un super lavoro i ragazzi di Matteo Battocchio: la Delta Group non vuole certo essere la vittima sacrificale dei piemontesi e non baderanno troppo all'enorme voglia di rivalsa degli avversari. A loro poco importa se sarà Cuneo Volley ad organizzare l'evento finale: i nero fucsia vogliono esserci a San Rocco l'11 maggio prossimo.

Dal canto suo Cuneo si presenta al gran completo e vuole sfoggiare da subito la sua forma migliore. Dopo la gara di andata di stasera, si torna in Piemonte domenica 5 maggio sempre alle ore 19: in caso di una vittoria per parte (non importa con quale risultato) al termine si giocherà un Golden set ai 15 che determinerà la squadra semifinalista.

Oggi si disputano anche Cantù-Grottazzolina, Prata di Pordenone-Ravenna e Brescia-Siena.