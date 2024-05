Volley Giovanile: la Mon.Vi Bam Lpm Rossa Under 14 vola alla "Final Four" regionale

Continuano a giungere notizie confortanti e soddisfazioni dal settore giovanile di volley femminile che nasce dal sodalizio tra la Lpm Pallavolo Mondovì e il Vicoforte Volley. Questo pomeriggio, infatti, la Mon.Vi Bam Lpm Rossa Under 14 ha superato al PalaItis il Club76 Playasti per 3-1. Grazie a questo successo, la formazione allenata da Andrea Viola ha staccato il biglietto per la "Final Four" regionale di categoria, in programma il prossimo 12 maggio.

Le giovani e talentuose monregalesi, che fino ad oggi hanno avuto un ruolino di marcia a dir poco straordinario, nella Final Four regionale se la vedranno con le altre tre vincitrici dei gironi regionali, due delle quali sono già note e rispondono al nome di In Volley e Libellula Volley. Ancora da stabilire la sede dell'ultimo atto a livello regionale, che sarà resa nota nei prossimi giorni.

Ecco il comunicato pubblicato dalla Lpm:

Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella fase territoriale, la formazione Monvi LPM BAM ha disputato un girone regionale a bottino pieno, con 9 punti in tre gare.

Le giovani pumine si sono infatti imposte su tutte le avversarie affrontate. Il cammino è iniziato superando per 0-3 in trasferta il Pianezza Volley, il 7 aprile scorso, per poi proseguire con due successi casalinghi per 3-1, sull’Arredofrigo Acqui Valenza (21 aprile) e sul Club76 PlayAsti (1° maggio).

Vittorie che valgono il pass alla Final Four Regionale, che sarà disputata domenica 12 maggio.

MonVi LPM BAM: Matilde Borello, Vittoria Patetta, Emma Gerbino, Carolina Bovetti, Sofia Beccaria, Maria Morello, Vittoria Merano, Anna Cappa, Alice Liboà, Lena Lukic, Giada Sampò, Alessia Angelucci

Allenatori: Andrea Viola, Serena Castagnino, Simona Mandrile; Dirigente: Silvana Robaldo