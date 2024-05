Volley mercato A2/F - Ora è ufficiale: l'ultima capitana del Puma Laura Grigolo è una nuova giocatrice dell'Albese Como

Ora è ufficiale! Laura Grigolo, ormai è ex capitana della Lpm Bam Mondovì, è una nuova schiacciatrice della Tecnoteam Albese Volley Como. A comunicarlo è stata la stessa società lombarda, che nell'ultima stagione ha preso parte alla Pool Promozione di A2. Dopo la conferma della centrale Martina Veneriano e l'arrivo del libero Ylenia Pericati, proveniente dal Brescia, ora è giunto anche l'innesto di Laura Grigolo nella squadra che sarà allenata ancora da coach Mauro Chiappafreddo.

La giocatrice veneta, dunque, dopo due stagioni trascorse con la maglia del Puma, si trasferisce in Lombardia, a due passi dal lago di Como, dove salvo sorprese, dovrebbe ritrovare anche un'altra ex pumina: Marika Longobardi. A Laura Grigolo il nostro sincero e affettuoso in bocca al lupo per la sua nuova avventura sportiva.