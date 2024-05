Cantina Produttori in Clavesana festeggia 65 anni di attività

27 aprile 1959 – 27 aprile 2024, sabato sera la cantina produttori in Clavesana ha voluto festeggiare insieme ai soci e ai collaboratori il raggiungimento dei 65 anni della cooperativa.

“Accogliamo questo momento, dice il presidente Giovanni Bracco, per soffermarci a riflettere con orgoglio su quello che la nostra azienda ha significato per un paese e per il territorio che ci circonda consapevoli delle sfide quotidiane che oggi, più che mai, visto lo scenario socio-politico attuale, dovremmo affrontare. Il ringraziamento più grande in questa occasione va fatto alle socie e ai soci che da sempre sostengono l'azienda e cooperano per il miglioramento collettivo.”

Durante la serata, difronte agli oltre 200 partecipanti, si è anche voluto conferire un riconoscimento a Giorgio Merigo, presidente della BCC Caravaggio Adda e Cremasco, e a Giovanni Cappa, presidente della Banca Alpi Marittime, come ringraziamento per i proficui anni di cooperazione che hanno coinvolto le loro cooperative insieme alla Cantina instaurando rapporti di stima e fiducia che oltrepassano il semplice rapporto lavorativo.

Infine si è voluto conferire al Presidente Giovanni Bracco un attestato da parte della Consulta Giovani della Cantina; un gruppo aperto di soci, fondato nel 2019, che ha lo scopo di riflettere sui temi della cooperazione insieme a quelli riguardanti il modo vitivinicolo contribuendo a rafforza il legame con l’azienda e creando momenti di proficuo confronto che avrà la risultanza di generare i cooperatori di domani. La consegna del riconoscimento da parte dei ragazzi ha voluto essere un momento di ringraziamento per l’esempio che il Presidente infonde al gruppo non solo a parole ma, da oltre trent’anni, con l’azione quotidiana, seria e onesta.

Chi sono i Produttori in Clavesana

Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 200 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.