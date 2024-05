Ginnastica, campionato italiano Allieve: ancora protagonista a Napoli la cuneese Matilde Viano

Quando si vince anche senza salire sul podio. È la sensazione provata sabato scorso a Napoli dalla squadra Allieve Gold 1 di Eurogymnica e da tutto l'entourage che ha seguito l'emozionante competizione.



Il quarto posto delle ginnaste accompagnate in pedana da Silvia Marchese, per la prima volta responsabile tecnica ad un nazionale, non ha lasciato l'amaro in bocca per l'impresa di poco sfuggita, anzi tutt'altro, perché è stato il risultato elettrizzante di un percorso di crescita durato alcuni mesi, durante i quali il quartetto biancoblu si è continuamente superato.



Campionessa regionale in carica, la squadra si era qualificata per la finale nazionale in terra campana in virtù dell'argento conquistato con le unghie e con i denti ad Arcore, nella Zona Tecnica 1, vinta coi favori del pronostico da Varese. All'ombra del Vesuvio, le EGirls hanno deciso di essere ancora protagoniste, tenendo col fiato sospeso i tifosi dell'Onda Blu fino all'ultimo lancio.



Nel primo pomeriggio, durante la fase di qualificazione, le piemontesi avevano subito brillato, raggiungendo la finale riservata alle sole prime dieci squadre. Terzo posto provvisorio su 24 squadre con il punteggio di 66,150.



In serata poi la finalissima, dominata dalla Motto Viareggio, prima anche in qualificazione, ma con Eurogymnica coprotagonista e capace di migliorare il punteggio di qualificazione. 66,500 il totale, in virtù dell'esercizio collettivo ai cerchi di Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia e Arianna Cortese (20,600), di quello di coppia cerchio e palla di Cortese e Viano (21,300), con Matilde Viano ancora al top con l'esercizio individuale alle clavette (24,600), secondo miglior punteggio di specialità.



Per la cuneese due finali nazionali in 8 giorni e due quarti posti. Si concludono così i campionati di rappresentativa che in questa prima parte di stagione hanno visto Eurogymnica guadagnarsi la permanenza nella massima serie e ben figurare in serie B, serie C e Allieve.



Ora tutta l'attenzione si sposta sull'Insieme, comunemente chiamata Squadra e che ha come massima espressione la squadra nazionale italiana, le Farfalle. Il percorso inizierà con una fase regionale per poi concludersi con quella Nazionale prevista anche quest'anno a Folgaria, in Trentino. Una specialità che ha già visto Eurogymnica primeggiare per ben quattro volte.