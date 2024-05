Maltempo, AIB e Protezione Civile in azione su via Massardi di Peveragno

Primo Maggio di lavoro per i volontari della Squadra AIB e Protezione civile di Peveragno.



Nonostante non fossero state emesse allerte meteo, le incessanti pioggie cadute sul territorio comunale (e non solo) hanno creato alcune criticità, come l'esondazione del rio che costeggia via Massardi, rimasta impraticabile a causa dell'acqua presente sul sedime stradale.



In accordo con l'Amministrazione comunale, la Squadra AIB e Protezione civile di Peveragno si è resa subito operativa, intervenendo con nove volontari e due mezzi dalle ore 17.30 alle ore 23.30 per un'attenta opera di monitoraggio del territorio.



Gli operatori hanno controllato diverse aree del paese, per intercettare eventuali criticità ma, al tempo stesso, anche per la verifica dei corsi d'acqua, specie i rii minori. In alcuni casi si è reso necessario anche l'intervento di mezzi d'opera, per la pulizia di alcuni ruscelli.