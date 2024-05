Calcio femminile Serie B, la Freedom FC Women soffre ma vince contro il Tavagnacco

Una vittoria, soffertissima, ma al sapore di salvezza. La Freedom FC Women piega la arcigna resistenza del Tavagnacco e, grazie ad una rete della solita Zito (difensore bomber al suo quinto centro in campionato, quarto in maglia biancorossa), strappa tre punti decisivi, forse in maniera definitiva, per restare in Serie B.



Una partita tirata, tesa, sotto il diluvio (l'ennesimo di questa stagione) al “Paschiero”, portata a casa con cuore e carattere contro un avversario che, con onore, retrocede matematicamente in C. Grazie al ko, nel pomeriggio, del Pavia Academy ad Arezzo (1-0), la Freedom FC si porta a +6 sul terzultimo posto a tre giornate dal termine con il doppio scontro diretto a favore.



LA CRONACA

3-5-2 per la Freedom: in porta Fedele, difesa con Giatras, Zito e Bruni; in mediana Serna e Marrone esterne, centrali Battaglioli, Eletto e Mellano; davanti Burbassi e Martin. 4-3-3 invece per il Tavagnacco: in porta Sattolo, retroguardia con Weithofer, Peressotti, Sara Novelli e Donda; a centrocampo Giada Novelli, Moroso e Bortolin, davanti Casellato, Demaio e Cacciamali. Freedom che prova subito a partire forte: dopo un solo minuto Martin murata, poi Marrone da fuori, blocca Sattolo.



Sono le padrone di casa a fare la gara, con le gialloblu però abili nel chiudere gli spazi, limitando le occasioni: al 23' azione cuneese sull'asse sinistro, palla a Mellano che entra in area e calcio, centrale per il portiere; al 25' angolo di Eletto da destra e volée di Serna che manda a lato di poco. Al minuto 38 guizzo di Burbassi e conclusione a giro dai 16 metri: Sattolo non si fa tradire dal rimbalzo e devia in corner.



All'intervallo è 0-0, con le ragazze di Ardito che provano a premere sull'acceleratore al rientro in campo: Martin scalda subito i guanti di Sattolo. Al 48', sull'angolo calciato da Martin, l'arbitro ravvisa un fallo di mano di Weithofer ed assegna il rigore: dal dischetto proprio l'attaccante spagnola che cerca l'angolo alla destra di Sattolo che, però, si allunga e respinge. Freedom che però spinge ancora: tiro di Marrone dal limite, sfera fuori di un soffio.



Ardito ci prova con i cambi, inserendo sugli esterni Devoto ed Asta in primis, ma resta difficile trovare spazi: al 67' la stessa devoto scodella da destra, a centroarea Martin non ci arriva per questione di centimetri; passano altri 3' e Mellano, da destra, trova Burbassi, il cui tiro termina alto. Il forcing di nervi delle piemontesi viene premiato: al 73' Martin batte corto il corner da sinistra per Burbassi che restituisce, palla dentro spizzata da Zito che beffa il portiere, 1-0. Freedom che finalmente la sblocca ma che deve soffrire: al 77' piccolo brivido quando proprio Zito devia un traversone proveniente da destra, con palla che finisce fra le braccia di Fedele ben piazzata. A 3' dal 90' Bruni gira di testa un cross di Mellano, non trovando lo specchio.



Al 90' l'ultimo sussulto: punizione da sinistra per il Tavagnacco, Donda allunga di testa, palla alta a portiere battuto. La Freedom FC Women resiste e conquista un successo che vale (quasi) una stagione.



FREEDOM FC WOMEN-TAVAGNACCO 1-0

Rete: 73' Zito (F)



FREEDOM FC WOMEN (3-5-2): Fedele, Giatras, Zito, Bruni; Serna (52' Asta), Battaglioli (82' Fadini), Eletto (69' Eletto), Mellano, Marrone (52' Devoto); Burbassi, Martin (82' Ara). A disp. Servetto, Vazquez, Infossi, Passarella. All. Ardito.



TAVAGNACCO (4-3-3): Sattolo, Weithofer, Peressotti, Novelli S. (80' Lorenzini), Donda; Novelli G. (80' Lazzara), Moroso (52' Maroni), Bortolin (52' Nurzia); Casellato, Demaio, Cacciamali (60' Candeloro). A disp. Kocina, Lakovic, Magni, Desiati. All. Campi.



Arbitro: Nicolò Trombello della sezione di Como (Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo e Thomas Vora di Como)

Ammonite: Giatras, Eletto, Ara (F), Casellato, Weithofer (T)