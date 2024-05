Manuel Revelli trionfa al Valcomino Trophy e si laurea campione italiano 2024 di Deltaplano

Ha compiuto 40 anni a febbraio e si è fatto un bel regalo: il titolo di campione italiano 2024 di Deltaplano. Lui è Manuel Revelli, di San Defendente di Cervasca. Ha trionfato su una quarantina di piloti al Valcomino Trophy - Italian Open 2024: una competizione che si è svolta dal 25 al 30 aprile a San Donato Val Di Comino (Frosinone), valevole per il titolo nazionale ma aperta anche agli stranieri. L'evento è stato organizzato da Aeroclub Lega Piloti e diretto da Flavio Tebaldi con i piloti suddivisi in Classe 1, Classe 5 e Classe Sport.

Trentanove i partecipanti, provenienti da sette diverse Nazioni e quattro task (prove) da 90 km l'una, svolte in quattro giorni consecutivi. Manuel Revelli ha vinto una task e ottenuto buonissimi piazzamenti nelle altre. Tanto da ottenere il miglior punteggio e piazzarsi sul primo gradino del podio in Classe 1. Secondo e terzo posto per i piloti locali Francesco Marsella e Marco Laurenzi.

“Sono molto contento – ha commentato -. Un bel traguardo dopo anni di lavoro e di impegno. È davvero un'emozione ottenere un risultato personale così grande”.

Revelli, che di mestiere ufficiale fa il muratore, si allena nel tempo libero sul Monte Malanotte sopra Prato Nevoso con gli amici del Delta Club Mondovì.

Come funziona una gara di deltaplano? “Ogni giorno un decollo che può richiedere anche cinque ore di volo continuo. Si inizia con il lancio. Si sta circa un’ora in aria e poi, allo start, tutti i piloti in gara devono completare il percorso uguale per tutti nel minor tempo possibile. Ci sono delle specie di 'boe' dettate da coordinate gps che dobbiamo toccare. Vince chi arriva per primo in goal, cioè al traguardo. Insomma è una gara di velocità”.

Il segreto della vittoria? “In ogni tema di gara ci sono all'interno segmenti in cui si deve volare veloci e altri dove serve stare un po' conservativi, dove si deve stare in gruppo e dove provare ad andare in fuga. Credo di aver interpretato al meglio questi aspetti ogni giorno di competizione”.

Un successo che arriva dopo l'oro a squadre vinto ai Mondiali di deltaplano 2023 a Krushevo, nella parte centrale della Macedonia del Nord.

“Il titolo di campione italiano 2024 lo dedico alla mia compagna, alla mia famiglia e ai miei amici”, commenta Revelli che pensa già alle prossime competizioni. A fine mese parteciperà ad una gara internazionale in Germania, poi il premondiale in Spagna ad Ager, dove, nel 2025, si disputeranno i Mondiali.