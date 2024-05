Volley, a Cuneo la F4 di Coppa Italia A2M. Quattro domande a... Matteo Gagliasso

Nei giorni 11 e 12 maggio prossimi il palasport di Cuneo ospiterà la Final Four di Coppa Italia della serie A2 di volley. Un evento importante per la città, che dopo i fasti dell'era Lannutti torna a riassaporare l'aria di un grande avvenimento nella pallavolo maschile.

Saranno 4 le società presenti alla due giorni di San Rocco Castagnaretta, che scaturiranno tra le otto rimaste in gara: Cantù, Grottazzolina, Prata di Pordenone, Ravenna, Porto Viro, Brescia, Siena, oltre i padroni di casa di Cuneo.

Ovviamente la speranza di tutti i tifosi è quella di poter vedere la squadra di Matteo Battocchio competere per il titolo, prima però c'è da superare l'ostacolo dei Quarti di finale che vedrà la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo opporsi ancora a Porto Viro, già vittoriosa durante i playoff.

Gli altri incroci sono Cantù-Grottazzolina, Prata di Pordenone-Ravenna e Brescia-Siena. Si gioca su due partite: in caso di una vittoria per parte (gara-1 in casa della peggio classificata durante la regular season) si disputa un Golden set.

La nostra marcia di avvicinamento all'evento prosegue incontrando una serie di personaggi che seguiranno da vicino la Final Four. Ovviamente tifando Cuneo. Abbiamo rivolto loro quattro domande, uguali per tutti.

Oggi è la volta di Matteo Gagliasso, consigliere Regionale della Lega. Nato ad Alba il 23 luglio 1993 è laureato in Ingegneria civile al Politecnico di Torino. Libero professionista, dal 2017 è consulente immobiliare per aziende di caratura nazionale ed europea. Dal 2012 al 2016 è stato coordinatore cittadino per Savigliano (Cn) del Movimento Giovani Padani. Dal 2016 è coordinatore per la Provincia di Cuneo della Lega Giovani e dal 2018 responsabile organizzativo della Lega Giovani Piemonte

Il palasport di Cuneo torna ad ospitare una manifestazione di rango nella pallavolo maschile. La Coppa Italia di serie A2 rappresenta un avvenimento importante per la città, ma anche per l’intero territorio. Qual è il suo pensiero?

"La Coppa Italia di serie A2 è un evento di grande prestigio per Cuneo e per tutto il territorio. È un'opportunità straordinaria per mettere in luce le eccellenze sportive della nostra città e coinvolgere la comunità nell'entusiasmo del volley maschile".

La squadra di Cuneo proverà ad essere protagonista, ma dovrà battere la concorrenza di altre società blasonate: sarà comunque una festa dello sport

"Esattamente! Anche se la concorrenza sarà agguerrita, con squadre di alto livello, per noi sarà comunque una festa dello sport. Saremo lì per dare il massimo e far vivere ai tifosi emozioni indimenticabili, indipendentemente dall'esito finale".

Il volley ha sempre rappresentato lo sport di punta di questo territorio: qual è il suo rapporto con la pallavolo?

"Il volley è nel DNA di Cuneo. È uno sport che abbiamo nel cuore e che ha una lunga tradizione nella nostra comunità. È una passione che coinvolge persone di tutte le età e che unisce la città in momenti di gioia e di competizione".

Dopo l’abbandono di Piemonte Volley nel 2014 una nuova società, composta da personaggi giovani, sta lavorando e gettando le basi per far ritornare la città di Cuneo nel massimo campionato maschile di volley. Che cosa rappresenta una serie A1 per il territorio cuneese?

"La Serie A1 rappresenterebbe un ritorno trionfale per Cuneo nel panorama nazionale del volley maschile. Sarebbe un segnale di rinascita e di crescita per il nostro territorio, oltre che un'opportunità per attrarre l'attenzione su di noi e valorizzare le nostre risorse sportive. Il Piemonte in questi anni è stato protagonista di tante occasioni sportive di altissimo livello, anche stavolta ci dimostreremo all'altezza della situazione!".