A Cherasco proseguono i walking tours

Scorci e inquadrature che attraversano il tempo collegando il passato e il presente: la fotografia sarà l’asse portante, nel pomeriggio di domenica 12 maggio, del secondo appuntamento con gli “Walking tours”, passeggiate culturali e gastronomiche alla scoperta della Città delle paci. “Maggio in prospettiva”, questo il titolo dell’evento, farà dialogare la Cherasco del giorno d’oggi con quella d’inizio Novecento, leggendo continuità, rotture e sviluppi attraverso testimoni della Storia per antonomasia: monumenti, opere d’arte e botteghe iconiche.

Un itinerario nello spazio e nel tempo che, muovendo dal palazzo comunale - luogo di ritrovo alle 16 per la partenza - condurrà i partecipanti in visita ai gioielli architettonici del centro storico, in compagnia di una guida. Si incomincia dalla quattrocentesca Torre civica per passare agli stilemi romanici della vicina chiesa di San Gregorio e approdare ai volumi compatti del settecentesco arco di Porta Narzole.

Non potranno mancare soste dedicate agli altri “pezzi da novanta” del patrimonio artistico cheraschese: il castello visconteo, la facciata dell’antica chiesa abbaziale di San Pietro e quella della coeva San Martino. Ci sarà spazio anche per curiosità e aneddoti, fissati dal paziente lavoro della camera oscura: momenti di vita comunitaria; l’attività della dismessa linea ferroviaria Bra-Ceva o, ancora, botteghe come il caffè Umberto e la pasticceria Barbero.

Per partecipare al tour è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando lo 0172-42.70.50: cinque euro l’ammontare della quota d’adesione (da saldare prima della partenza). Due ore la dura della passeggiata, alla quale potrà essere aggiunto, su prenotazione al costo di dieci euro, un aperitivo conclusivo a base di prelibatezze locali.