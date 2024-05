Lunedi 6 maggio alle ore 10, presso i giardini Esther Hillesum di via Beppe Fenoglio a Cuneo, di fronte al monumento del Deportato, si svolgerà la manifestazione annuale in ricordo della liberazione del campo di sterminio di Mauthausen da parte delle truppe americane.

In caso di brutto tempo la manifestazione si svolgerà nei locali del centro anziani in Cuneo due via Luigi Teresio Cavallo 11 dietro la parrocchia di San Paolo