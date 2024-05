A Dogliani si presenta il restauro del film "Dopo Mezzanotte" di Davide Ferrario

Il Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con il Cinema Multilanghe di Dogliani organizza una serata – evento dedicata al restauro del patrimonio cinematografico italiano e alla sua conservazione: l'appuntamento è per mercoledì 8 maggio 2024 alle ore 20.



Il prestigio internazionale dei restauri curati dal Museo Nazionale del Cinema non si esaurisce in quelle pellicole appartenenti all’archeologia del cinema, ma arriva fino alle opere più recenti vive nella memoria ma non più in grado di circolare a causa del degrado tecnico delle copie rimaste.

È il caso di Dopo Mezzanotte, film girato interamente negli spazi del Museo, che nel 2004, dopo il trionfale successo al Festival di Berlino, ha decretato la fama internazionale del regista Davide Ferrario.

In apertura della serata Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale de Cinema, introdurrà le attività della Fondazione Maria Adriana Prolo in dialogo con Stefano Boni, responsabile dell’Area Patrimonio e delle attività della Cineteca. Dopo la proiezione, riproposta per la prima volta a restauro completato alla presenza del regista Davide Ferrario, sarà possibile per gli spettatori partecipare ad un momento di confronto e approfondimento con gli ospiti in sala.