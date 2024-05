A Martiniana Po alla scoperta degli esseri elementari con un incontro nella Biblioteca nel bosco

Domenica 5 maggio, l'associazione "Vita ai sentieri di Martiniana Po" invita tutti gli amanti della natura e della conoscenza a partecipare all’incontro "Esseri elementari, non sarebbe meglio conoscerli?" in programma alla biblioteca nel bosco sulla collina del paese della valle Po.

Saranno svelati i segreti degli esseri più piccoli ed elementari per lo più sconosciuti che popolano la Terra.

A guidare questa ‘esplorazione’ sarà Ivo Bertaina, esperto conoscitore degli esseri elementari e delle loro misteriose azioni nella nostra realtà quotidiana. Attraverso la sua conoscenza e la sua passione, Bertaina condurrà i presenti in un viaggio avvincente alla scoperta di queste entità invisibili ma potenti che ci circondano.

Il programma è pensato per coinvolgere tutti i partecipanti in un'avventura immersi nella natura.

Il ritrovo è previsto in piazza Borgna alle 13,30. Si partirà alle 14 per raggiungere in auto Borgata Rame da dove si proseguirà a piedi sul sentiero delle lanterne dal quale si raggiungerà la Biblioteca nel bosco.

Alla fine dell’incontro sarà proposto un momento musicale nel bosco per, come dicono gli organizzatori “Stare in allegria e farci ben volere dagli esseri elementari”.

È richiesta un'offerta consapevole.

Per informazioni: Andrea (348-5141340).