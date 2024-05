A Pocapaglia si inaugura il Parco di Montalupa finalmente riqualificato

Il prossimo sabato 18 maggio si terrà l’inaugurazione del Parco di Montalupa a Pocapaglia.

A partire dalle 14.30 ci saranno vari momenti di festa con interventi dell’associazione culturale Teatrulla, della Corale “I mulini a vento di Benevello” del gruppo spontaneo “Cantè J’euv” di Pocapaglia e l’inaugurazione della “Casetta dei Libri di Montalupa” e dello “Scaffale pediatrico”, con la presenza degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Pocapaglia e Macellai.

Viva soddisfazione è stata espressa da Cesare Cuniberto presidente di Comuneroero odv: “Il progetto di riqualificazione del parco è stato fedelmente completato nei tempi previsti e ora tutti possono gratuitamente fruirne. È quindi venuto il momento di fare festa.

L’area del Parco è dotata di una zona parcheggio con delimitazione di aree sosta per disabili, un bagno per uso anche di utenza in sedia a rotelle, un ‘sentiero’ pedonale costituito da un ramo principale (di circa 90 m.) e di alcune diramazioni laterali, realizzato con tecnologie che ne assicurano la stabilità nel tempo, che permette di raggiungere agevolmente le piazzole dove sono state installate le attrezzature da fitness, utilizzabili anche da disabili.

Nel Parco sono inoltre installate le strutture in legno (lanterne), con posizionate apposite “formelle multisensoriali” con lettura braille, per l’esplorazione e la conoscenza della flora e della fauna presenti nell’area verde praticando la disciplina sportiva dell’Orientering.

Le zone a prato tra gli alberi servite dal sentiero, permettono a tutti di praticare in totale relax attività di ginnastica a corpo libero e meditazione e di potersi riposare ai tavoli e sulle panche messe a disposizione nell’angolo appositamente attrezzato. L’ingresso del Parco è separato dalla strada che lo fiancheggia da una staccionata in Corten e da una sbarra mobile per consentire il passaggio carrabile, saltuario e sulla sola fascia laterale, ai mezzi agricoli autorizzati. Il progetto offre la possibilità di praticare sport nella natura, in forma accessibile a tutti, si tratta di laboratorio basato sulle connessioni: quello tra persone che credono in un’idea, tra associazioni che perseguono un obiettivo comune e l’amministrazione pubblica, sfruttando le potenzialità naturalistiche sopite di un’area vocata, valorizzando le idee e le risorse umane presenti sul territorio.

Il Parco è posto in posizione strategica e agevolmente collegato a numerosi target, portatori di interesse, reti (sentieristiche, percorsi pedonali, ciclabili, etc) con facilità di collegamento, tramite percorso pedonale protetto e strade a basso traffico, con il Comune di Bra, la frazione Macellai di Pocapaglia, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, oltre che con i sentieri dell'Ecomuseo delle Rocche e gli itinerari cicloturistici presenti sul territorio.

Grazie da parte di tutte le associazioni aderenti al progetto e dell’Amministrazione Comunale di Pocapaglia”.

La festa di sabato 18 maggio si concluderà con una merenda sinoira organizzata dal Circolo Acli di Macellai. È gradita la prenotazione ai numeri 339/214 9952 e 335/579 0237.