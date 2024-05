Boom di iscritti a Beinette per il Palio dei Borghi

saranno oltre 220 i giocatori che scenderanno in campo per difendere i colori del proprio Borgo (38 Borgo Sole, 35 San Giorgio, 35 San Bernardo, 35 Borgo Josina, 28 Borgo Piazza, 28 San Rocco e 28 San Giovanni).

Cresce l'attesa per l'inizio del Palio dei Borghi Beinettesi organizzato dal Gruppo Animatori di Beinette.

Nella settimana successiva si giocherà dalle ore 20.30 alle ore 23.30 nei seguenti giorni: lunedì 10, martedì 11, giovedì 13 e venerdì 14. Giochi per tutti, dai 7 ai 99 anni, con un solo obiettivo: divertirsi creando un senso di comunità.

La premiazione verrà svolta abato 15 giugno durante la cena conclusiva che si terrà nel campo dietro l'oratorio. Vi aspettiamo numerosi nelle serate indicate per tifare i propri beniamini e stare in compagnia".