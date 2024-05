Da lunedì 6 maggio, salvo condizioni meteorologiche avverse, partiranno i lavori di asfaltatura sulle strade del Comune di Cuneo.

I primi interventi che verranno effettuati saranno in corso Francia, nel tratto tra via Crocetta e corso De Gasperi, e successivamente in via della Battaglia, tra via Sampeyre e via Venasca, nella frazione Madonna dell’Olmo.

Durante i lavori, che dureranno in totale circa 7-10 giorni, il traffico sarà regolato da personale a terra o semaforo di cantiere.