Cuneo, proseguiranno nelle prossime settimane i lavori di pulizia a villa Invernizzi

I lavori di pulizia e di successivo sgombero nell’area di villa Invernizzi di Cuneo non sono ancora terminati e nel corso della prossima settimana si sistemeranno pannelli a copertura delle vetrate rotte successivamente al loro inizio, nei giorni scorsi.



A darne conto in Consiglio comunale – interrotto però nella risposta dall’uscita dal salone del gruppo consigliare di Centro per Cuneo – l’assessore Alessandro Spedale, sollecitato da un’interpellanza presentata da Ugo Sturlese.



Sturlese: “Qualcuno, forse, vuole vederla crollare”

“Ho sempre immaginato che qualcuno, nella maggioranza, non vedesse l’ora che la villa venisse abbattuta o cadesse a pezzi e nonostante gli interventi più recenti proseguono gli elementi di degrado possibilmente pericolosi – ha commentato il decano dei Beni Comuni - : per quanto ancora possiamo rimanere così? Dobbiamo agire in maniera più sostanziale, e con urgenza. Ugualmente, occorre anche informare i cittadini sull’importanza e il valore simbolo della struttura come sede di un incontro del Comitato di Liberazione Nazionale”.



“La strada più breve e rapida per ottenere dei fondi da applicare sarebbero stati i denari impiegati su piazza Europa davanti al palazzo ex UBI”.



Una struttura “in malora”

“Anche noi avevamo chiesto che quei soldi venissero impiegato per questo intervento, avrebbe avuto senso – ha aggiunto, nello spazio riservato ai consiglieri, Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) - . Per il prossimo 25 aprile è stato chiesto di portare a Cuneo la mostra, ora alla Società Operaia di Valdieri, sulla Resistenza; sarebbe una grande opportunità quella di esporla in villa Invernizzi, anche se credo sarà molto difficile visto che la stiamo lasciando andare in malora”.



Non tutti i consiglieri intervenuti, però, si sono trovati d’accordo con la richiesta di Sturlese. Come, per esempio, Franco Civallero (FI): “Vero che la villa ha un valore storico, ma quante in Cuneo ne hanno, anche più importante? Cosa costerà restaurarla e mantenerla? Non è il caso di aggiungere dispendi di denaro ulteriori. Palazzo Chiodo non lo comprerà nessuno e il Comune non lo restaurerà mai, ma vale dieci volte villa Invernizzi”.



“Credo dovreste avere un po’ d’imbarazzo – ha sottolineato Beppe Lauria - . Ci sono dei valori non negoziabili, specie se alla base dell’idea di una comunità. Lo sono, per voi? Lo stato di villa Invernizzi sembra parlare chiaro in senso contrario”. “Io quel fabbricato l’avrei buttato giù: la città ha diversi luoghi e spunti dedicati al ricordo della Resistenza – ha ancora aggiunto Lauria - . Smettetela di riempirvi la bocca di cose e su cose che, per voi, non sono valori importanti”.