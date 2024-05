Domenica 2 giugno torna la Spasgiada Galupa di Boves

Domenica 2 giugno 2024, torna la Spasgiada Galupa di Boves, giunta quest’anno alla sua XXIII edizione.

Da sabato 4 maggio partirà la vendita dei biglietti per partecipare alla grande passeggiata enogastronomica che quest’anno toccherà diverse frazioni del territorio grazie ad un percorso ad anello di circa 11 km con partenza e fine in piazza dell’Olmo.

Per aggiudicarsi i biglietti, che saranno venduti fino ad esaurimento posti, basterà recarsi all’edicola da Giulia in piazza Italia n. 56.

Un evento reso possibile, anche questa volta, grazie al grande supporto delle Pro Loco Sant’Anna, Santi Coronati e Castellar, dei Comitati frazionali Legion Straniera, Rivoira Terra di Vita, Roncaia, San Mauro, Cerati, dell’ACLI Mellana e dell’Associazione “La Sporta”.

L’edizione 2024 inizierà alle ore 10 in piazza dell’Olmo, con la consegna del kit composto da tasca portabicchiere e bicchiere in plastica da collezione e una gustosa colazione a base di croissant e the caldo a cura de La Sporta, per iniziare la camminata con una bella dose di energia.

Si proseguirà alla seconda tappa per riposarsi e bere in compagnia del Comitato dei cerati che distribuirà le bevande.

A seguire i partecipanti arriveranno presso il meraviglioso Santuario di Madonna dei Boschi dove li attenderà un ricco aperitivo a base di pizza, pane e salame e frittatine.

Qui i partecipanti potranno anche approfittare di un momento dedicato a cultura e arte a cura dei volontari che sveleranno curiosità e bellezze dei tesori custoditi all’interno del Santuario.

La quarta e la quinta tappa si terranno presso l’accogliente area dell’Invaso di Tetti Molettino. Qui le pro loco di Castellar e dei Santi Coronati di Fontanelle accoglieranno i partecipanti con due antipasti mentre il comitato dei Cerati servirà le bevande.

La pro loco di Castellar proporrà l’insalata capricciosa e uno spiedino di peperoni, acciughe e olive mentre i volontari dei Santi Coronati prepareranno un medaglione di carne cruda con scaglie di parmigiano e valeriana.

Nella splendida cornice dell’invaso la banda cittadina Silvio Pellico “La Rumorosa” allieterà i presenti con tanta buona musica. Un modo per rilassarsi, ricaricare le energie e godersi appieno la giornata di festa.

Dopo questa pausa i partecipanti arriveranno in frazione Rivoira dove troveranno un piatto caldo di ravioli al burro preparato dall’associazione Rivoira Terra di Vita.

Alla settima tappa il comitato di San Mauro servirà un gustoso spezzatino con piselli. Seguirà poi un suggestivo percorso tra i campi che condurrà i camminatori all’ottava tappa in cui la pro loco di Sant’Anna distribuirà un bis di formaggi tipici del territorio presso l’area del Mercato del Fagiolo.

All’arrivo in piazza dell’Olmo la Legion Straniera servirà una prelibata fetta di crostata e, per concludere in bellezza sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo la banda cittadina Silvio Pellico “La Rumorosa” si esibirà in concerto.

Il costo per partecipare alla Spasgiada Galupa sarà di € 23,00 (€ 11,00 per i bambini dai 6 ai 13 anni compiuti e gratis per i bambini fino ai 6 anni) e prevede:

kit iniziale con tasca di degustazione e bicchiere riutilizzabile e/o collezionabile;

9 tappe con prodotti tipici del territorio a km zero;

1 bicchiere di vino oppure 1 bottiglietta di acqua ad ogni tappa;

La nostra Spasgiada punta a ridurre l’inquinamento causato dalle bottiglie di plastica quindi porta la tua borraccia e ricaricala lungo il percorso guardando sulla mappa dove si trovano le fontane!

Se vuoi un ricordo della tua Spasgiada fatti scattare una fotografia dai “fotografi” ufficiali della Spasgiada e poi cerca il tuo scatto scansionando il Qrcode che trovi nella mappa che ti sarà consegnata alla partenza.

Prevendita biglietti a partire dal 4 maggio 2024 presso la Cartoleria Bisotto Giulia in piazza Italia n. 56.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Tutto il percorso della Spasgiada e il menu saranno disponibili scansionando il Qrcode che verrà indicato sulle mappe consegnate alla partenza.