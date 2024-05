eVISO inaugura una nuova sede a Saluzzo: un traguardo da celebrare!

"Siamo lieti di annunciare l'inaugurazione ufficiale della nuova sede eVISO, un vero e proprio "Center of Collective Intelligence", in cui si trovano anche altre società come la ISCAT e la GD System, che aprirà le sue porte alla comunità il prossimo 18 maggio 2024."

Così il team di eViso annuncia l'apertura della nuova sede a Saluzzo, in corso Luigi Einaudi n. 3.

Un hub di innovazione e talento

Presentata in anteprima alla stampa locale a gennaio, la nuova sede di eVISO in Corso Luigi Einaudi 3 a Saluzzo è già pienamente operativa e pronta ad accogliere collaboratori da ogni parte d'Italia e del mondo. Progettato per essere un centro di attrazione e sviluppo del talento, questo moderno e coraggioso complesso architettonico è stato concepito per suscitare la curiosità e l'ammirazione di chiunque lo osservi.

Centralità del cliente e intelligenza collettiva

Centralità del cliente, leadership diffusa e intelligenza collettiva sono i principi cardine che hanno guidato la realizzazione di questo straordinario progetto, curato dall'A2 studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associati di Imola. Tali valori si riflettono nelle scelte architettoniche peculiari, come il rivestimento metallico a lamelle ritorte che rende l'edificio un unicum organico e dinamico.

Un legame indissolubile con il territorio

Il nuovo "Center of Collective Intelligence" di eVISO rappresenta il coronamento di un percorso di valorizzazione della comunità saluzzese, attraverso iniziative come l'erogazione di borse di studio e la promozione del patrimonio artistico e culturale locale. Questo forte legame con il territorio si è tradotto anche nel coinvolgimento, ove possibile, di fornitori locali.

Una giornata per celebrare questo traguardo

L'inaugurazione del 18 maggio sarà un momento di grande festa e condivisione. A partire dalle 10:30, all'interno di una tensostruttura posizionata di fronte all'edificio, si terrà un evento istituzionale per celebrare tutti i professionisti e le maestranze che hanno contribuito alla realizzazione di questo straordinario progetto. Alle 11:30 è previsto il taglio del nastro, alla presenza di esponenti locali e autorità.

Dopo la cerimonia, la sede aprirà le porte al pubblico per l'intera giornata, offrendo – previa registrazione - l'opportunità di visitare questo nuovo gioiello architettonico. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito eviso.it e a seguire i canali social di eVISO (Facebook, Instagram e LinkedIn) nei prossimi giorni.