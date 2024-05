Fossano, svelati i nuovi monarchi del Palio dei Borghi [VIDEO E FOTO]

Svelati i monarchi del Palio dei Borghi di Fossano nella Sala Rossa del Municipio.



Sono Mattia Folco, ingegnere 35 enne, e Giulia Bergese, educatrice professionale 36enne, ad essere stati investiti come monarca e monarchessa.

Una scelta unanime, che ha messo tutti i sette Borghi d'accordo.



La loro prima uscita pubblica avverrà domenica 5 maggio in occasione della festa patronale di San Giovanale. Poi, li ritroveremo in occasione della tappa del Giro d'Italia e il 15 giugno per il Palio dei Borghi e la giostra dell'Oca, quando riprenderanno le “chiavi” della città.



Sentiamoli:

Un impegno che porteranno avanti per i prossimi cinque anni.



I loro predecessori erano in carica dal 2019, prorogata a causa del periodo pandemico, e ora a vestire i panni degli storici monarchi sono due giovani con decennale esperienza nel Comitato del Palio e con un forte senso della tradizione di questa manifestazione.