“I giorni di Giuda – intervista marziana a Paolo Borsellino” al Milanollo di Savigliano

Si apre da lunedì 6 maggio l'assegnazione posti per “I giorni di Giuda – intervista marziana a Paolo Borsellino”, spettacolo proposto dal Teatro Civile di Palermo che andrà in scena il 24 maggio, alle 21, al teatro Milanollo, nell'ambito della Festa della Cultura.

La pièce teatrale – immaginaria intervista al magistrato simbolo della lotta alla mafia – è a cura di Francesco Vitale e Manfredi Borsellino. Partecipazione al testo e regia: Angelo Butera. Con Marco Feo, Cesare Biondolillo e Germana Nicolosi.

L'ingresso è libero. Per l'assegnazione dei posti è necessario recarsi presso l'Ufficio cultura, in via Sant'Andrea 53, da lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.