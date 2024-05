In vista della liberalizzazione del mercato, eVISO lancia la nuova APP “Easy - My eVISO” per accelerare la crescita nel segmento retail

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – lancia Easy - My eVISO, una nuova applicazione sviluppata per accelerare la crescita ed essere più competitiva nel segmento retail alla luce della prossima liberalizzazione del mercato dell’energia.

La nuova applicazione, sviluppata internamente dal team internazionale in oltre 600 ore di lavoro e basata su una tecnologia già predisposta all’integrazione di agenti di Intelligenza Artificiale in grado di interagire in modo naturale con gli utenti, in qualsiasi lingua e modalità, garantisce ad eVISO la capacità industriale di poter scalare rapidamente la crescita di volumi della clientela retail attesa derivante dalla liberalizzazione del mercato elettrico, prevista per luglio 2024, e quella già in essere del gas, in linea con la strategia di crescita della Società. Questo nuovo strumento risponde direttamente alle esigenze del settore retail e, costituisce uno step fondamentale per eVISO per entrare con forza in un settore al momento presidiato dai big players.

La nuova App “Easy - My eVISO”, lanciata per consentire ai clienti energia di eVISO la gestione autonoma dei servizi legati alle forniture di luce e gas, direttamente dal proprio dispositivo iOS o Android, potrà gestire fino a 400.000 clienti diretti di luce e gas, un numero 15 volte superiore alle 31.000 utenze effettivamente servite nel primo semestre 2023-2024

Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “La nuova App Easy - My eVISO aumenta di 15 volte la capacità di interazione di eVISO con la clientela diretta con una piattaforma digitale che offre 10 volte più servizi rispetto allo standard di mercato (visualizzazione e download delle bollette, autoletture dei contatori e richiesta di contatto). La nuova App proietta eVISO in modo industriale nel mercato retail e le permetterà di essere sempre più competitiva in un contesto di mercato che, grazie all’attesa liberalizzazione, offrirà importanti opportunità di crescita”.

La nuova App Easy-My eVISO offre le funzionalità associate ai servizi digitali propri di eVISO, come il monitoraggio dei consumi giornalieri, mensili e annuali e le notifiche push di allerte per consumare meglio ed essere più efficienti, nonché le funzionalità più semplici come la visualizzazione e il download delle bollette, l’inserimento delle autoletture dei contatori e la richiesta di contatto. Nelle prossime release, la App Easy - My eVISO permetterà agli utenti retail di effettuare, in semplicità e totale sicurezza, la richiesta di pratiche accessorie come il subentro, la voltura, l’aumento della potenza, lo spostamento del contatore, la posa di un nuovo contatore, la posa di un contatore da cantiere e la disattivazione.