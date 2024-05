La corale villanovese in concerto a Mondovì Ferrone con "La buona novella"

Sabato 11 maggio alle ore 21, in occasione della ricorrenza del trentennale della consacrazione della chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, il salone teatro dell’oratorio del Ferrone, in via S. Bernolfo 16, ospiterà la Corale villanovese in “La buona novella”.

Il concerto, presentato a Villanova - con vivo apprezzamento di chi ha potuto assistervi - in occasione dell’Epifania 2024, sarà proposto a Mondovì per la prima volta. L’ensemble vocale diretto dalla maestra Romina Ambrogio, con sei cantanti solisti e l’accompagnamento di quattro strumentisti, eseguirà i dieci brani che compongono il celebre album di Fabrizio De André uscito nel 1969, alternati a letture tratte dalle narrazioni dei vangeli apocrifi, che offrirono spunto al cantautore genovese per la composizione della raccolta.

La serata, organizzata dal gruppo che anima la biblioteca parrocchiale, è ad ingresso libero. L’invito a partecipare è cordiale e per tutti.