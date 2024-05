Lagnasco: presentazione del romanzo: “Isacco e le tredici stelle di David"

Sarà presentato stasera, venerdì 3 maggio alle 21, nella sala riunioni dei Castelli Tapparelli di Lagnasco il romanzo "Isacco e le tredici stelle di David" dell'autore Ermanno Giraudo edito da Araba Fenice.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la biblioteca civica, in occasione del calendario di appuntamenti realizzato per l’Anniversario della Liberazione.

Il romanzo racconta la storia di Isacco Levi, (deceduto nel 2019 a 95 anni) e della sua famiglia, molto unita e ben integrata nel tessuto sociale e commerciale di Saluzzo.

Ma la morsa razzista del regime comincia a chiudersi inesorabilmente con la revoca della licenza di commercio di stoffe che i Levi hanno da generazioni, privando così la numerosa famiglia dell'unica fonte di sostentamento.

La situazione precipita con l’Armistizio dell'8 settembre 1943 e con l'occupazione nazista del Saluzzese.

Il dramma, consumato nella piccola comunità ebraica di Saluzzo, che si fonde con la tragedia dell'Olocausto, è contemporaneo all'eroica avventura della lotta partigiana in Valle Varaita.

Alla serata parteciperà l'avvocato Antonio Brunetti, nipote di Isacco Levi.

Ingresso libero.