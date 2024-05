L’assemblea dei soci di Banca di Cherasco per la prima volta nel centro storico di Bra

Domenica 19 maggio è il giorno dell’assemblea dei 17mila soci di Banca di Cherasco. L’edizione 2024 del più importante appuntamento per la vita associativa dell’istituto di credito cooperativo sarà dalle 10,30 in una struttura appositamente allestita in piazza XX Settembre, nel cuore del centro storico di Bra.

Sono attesi oltre mille partecipanti con un programma che vedrà il voto dei soci per approvare bilancio 2023 e la destinazione degli utili (il 70% per legge va a rafforzare il patrimonio).

Durante la mattinata è previsto l’incontro del titolo “Sviluppo sostenibile in un mondo instabile: le sfide delle banche di comunità”.

Si confronteranno Carlo Petrini (fondatore di Slow food, Università di Scienze Gastronomiche, Terra Madre) e Rainer Stefano Masera (economista, preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, già AD di SanPaolo-Imi e Ministro del Bilancio e della Programmazione economica): un dialogo per ragionare su green economy e scelte strategiche “dal basso” e delle istituzioni, oltre al ruolo delle banche di credito cooperativo per essere attori e motori di un cambiamento culturale imprescindibile. Petrini poi ricorderà l’appello per chiedere di inserire l'educazione alimentare come insegnamento obbligatorio nelle scuole.

Spiega il presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero: “Dopo l’appuntamento del 2023 al Castello di Racconigi continua la nostra proposta di un’Assemblea itinerante, con l’obiettivo di valorizzare la nostra vicinanza al territorio: il 19 maggio parte del centro storico di Bra sarà chiusa al traffico per trasformarsi in luogo di confronto e festa, nello spirito mutualistico del Credito Cooperativo”. “La città di Bra è uno dei nostri territori di elezione – aggiunge il Direttore Generale Marco Carelli -. L’Assemblea nel centro pedonale significa per noi essere vicini al territorio e vogliamo che l’appuntamento non sia solo un passaggio formale, ma anche un momento di riflessione e di serenità, nella parte di Bra più interessante dal punto di vista storico e architettonico”.

Dopo il dibattito con Petrini e Masera e il voto dei soci, seguirà una festa sociale con pranzo per oltre mille persone con servizio al tavolo, sotto l’Ala e in corso Garibaldi, oltre ad animazioni e intrattenimenti.

Per i bimbi da 4 a 11 anni, è stata organizzata una “caccia al tesoro” nel centro storico; previsti anche negozi aperti in centro. I soci di Banca di Cherasco potranno visitare gratuitamente il Museo civico di archeologia, storia e arte a palazzo Traversa, il Museo civico di Storia Naturale in via Craveri, il Museo del giocattolo in via Guala (per tutti l’orario è 10-12,30 e 14,30-17,30) e ancora nella Zizzola il museo interattivo sulla Storia e le storie cittadine (aperto dalle 10 alle 18).