Lutto nel mondo dei motori per la scomparsa del navigatore Gianpaolo Demela

Ore di lutto per il mondo dei motori e per la comunità villanovese per la scomparsa di Gianpaolo Demela.

Classe 1952, da sempre appassionato di motori, era molto conosciuto e stimato nel settore.

Storico navigatore di Pier Felice Filippi, su Lancia Stratos HF; affiancò poi Paolo Treves con Porsche, nei più famosi rally del Piemonte e della Liguria, come il Sanremo, affrontando anche il rally Costa Brava. Nel 2022 aveva presenziato anche all'evento "La grande passione", evento in memoria di Vanni Fenoglio (leggi qui), anche lui grande appassionato di motori.

“Un pezzo di storia del Motorsport Monregalese ci ha lasciati. Noi come gruppo - ricorda Davide Peruzzi, noto organizzatore di eventi motoristici nel Monregalese e oggi presidente dell’Asd Alpi del Mare - avevamo avuto modo di poter collaborare e incontrarlo in occasione dell'evento 'La Grande Passione', raduno Lancia Stratos in ricordo del compianto Vanni Fenoglio, dove lui era presente col suo pilota Pier Felice Filippi e il preparatore Piero Gobbi, essendo vincitori del Campionato Italiano del 1981. Personalmente ho avuto modo di trovarmi con lui e Remo Filippi proprio nel suo ultimo Rally disputato, il Sanremo Rally Storico di un paio di anni fa a bordo di una Opel Kadett GT/E. Lascia un grande vuoto, a nome di tutto il direttivo della neo scuderia Asd Alpi del Mare si stringe al dolore della famiglia”.