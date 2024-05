Nuovo presidente della Fondazione CRC, il Comune di Dronero si congratula

“A nome dell’Amministrazione comunale di Dronero non posso che congratularmi con Mauro Gola per l’elezione a Presidente della Fondazione CRC” - queste le parole del sindaco di Dronero Mauro Astesano che aveva scelto il neo presidente come rappresentante di Dronero nel Consiglio generale della Fondazione Crc -. “La scelta di Mauro Gola, oggi, assume il significato che tutti noi avevamo auspicato: una scelta condivisa, inclusiva e rappresentativa delle varie comunità del territorio. testimonianza reale e espressione di unità e partecipazione. Quando le diverse voci e prospettive vengono considerate e rappresentate in un processo decisionale, si promuove un senso di coinvolgimento e di appartenenza che è fondamentale per il successo e la sostenibilità di qualsiasi organizzazione. Questo è ciò che ci auguravamo; questo è ciò che grazie all’impegno di tutti è avvenuto”.

“È la prima volta” - prosegue Astesano - che Dronero ha nel suo rappresentante designato il Presidente della Fondazione; questo non può non essere motivo di orgoglio per la città che rappresento e per la Valle Maira”.

“Sono fiducioso che, con il suo impegno e la sua dedizione, insieme al lavoro di tutti i consiglieri, la Fondazione CRC saprà continuare a promuovere l’utilità sociale, collaborare con la comunità e favorire lo sviluppo del territorio lavorando in modo costante e proficuo insieme alle istituzioni locali, agli enti del terzo settore, al sistema produttivo e ai cittadini. Al neo presidente, al Consiglio di Amministrazione e a tutti i membri del Consiglio Generale il mio augurio, condiviso da tutti gli amministratori di Dronero, di buon lavoro”.

Con l’elezione di Mauro Gola a Presidente della Fondazione Crc, il Comune di Dronero avrà diritto alla nomina di un nuovo rappresentante nel Consiglio generale nei prossimi giorni si procederà dunque alla nomina del nuovo rappresentante.