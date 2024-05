Università della Terza Età di Cuneo: i prossimi appuntamenti

L’Anno Accademico 2023/2024 dell’Università della Terza Età di Cuneo si avvia al termine; la prossima conferenza è programmata per lunedì 6 maggio 2024 ore 15,30 al Cinema Monviso quando Laura Marino parlerà di “Chiese vuote e uomini in viaggio: riflessi dell’epoca napoleonica” Sebbene studiata spesso in maniera distaccata sui libri di storia, l’epoca napoleonica ebbe un forte e concreto impatto sul territorio cuneese. La scomparsa della cinta muraria, il nuovo assetto urbano della città, la soppressione degli ordini religiosi e l’incameramento dei beni portarono ad una vera e propria rivoluzione i cui esiti sono sotto i nostri occhi ogni giorno, anche se non sempre in maniera così evidente.

Laura Marino: laureata presso l’Università degli Studi di Torino in Storia dell’arte moderna sotto la guida di Giovanni Romano con una tesi dal titolo “Il patrimonio artistico delle chiese cuneesi all’inizio dell’età moderna: S. Maria del Bosco – S. Maria degli Angeli – S. Antonio “. Nel 2003 ha conseguito il diploma di Specializzazione presso l’Università di Bologna con uno studio sull’oreficeria in area cuneese tra Due e Cinquecento (relatore: Massimo Medica). Dal 2000 collabora stabilmente con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Cuneo per il quale ha curato parte della catalogazione dei beni mobili e numerose mostre. Per il Museo Diocesano ha curato la parte scientifica dell’allestimento e coordinato gli studi, gli apparati didattici. È direttrice del Museo Diocesano dal 2019. Dal 2020 è parte del Consiglio direttivo AMEI; dal 2021 è membro della Consulta dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della CEI. Attualmente vive e lavora tra Cuneo e Torino. Conduce studi incentrati in prevalenza sull’arte regionale tra tardo medioevo ed età barocca.

Argomento della conferenza di giovedì 9 maggio 2024 (ore15,30 Cinema Monviso) trattato da Daniela Bernagozzi sarà: “Addio giovinezza” la sartina più celebre del ‘900. La sartina è una figura mitica dell’immaginario torinese della Fine dell’Ottocento e del primo Novecento. Nata dal fatto che Torino fu a lungo la capitale della moda italiana, con una ricca rete di sartorie artigianali, era in genere una donna giovane che imparava dalle sue clienti il gusto per la bellezza e l’eleganza ma era anche sottoposta a orari e discipline spesso inumane. Fra la realtà dura e l’immagine letteraria e cinematografica della figura, percorreremo un viaggio in cui ci terranno compagnia, fra gli altri, Nino Oxilia, Teresa Noce e Cesare Pavese.

Daniela Bernagozzi: insegnante al Liceo Peano Pellico di Cuneo, si occupa di storia e ha pubblicato con Primalpe: Dal piccolo stato alle cento città (2011), Matè: vita solitaria e randagia del pittore Matteo Olivero (2014) e Hans Clemer in Valle Maira (2105). Di lei sta uscendo per le edizioni DeFerrari di Genova il romanzo-biografia: Costa San Giorgio: un amore di Montale